“A fin de productionir una hectarea de coca, casi dos hectáreas de selva tropical son destruidas en Colombia”, dijo el Presidente colombiano al Financial Times (FT) en Glasgow, durante la cumbre del clima de la ONU, COP26. “Te encuentras con los que usan cocaína en otros países que son muy entusiastas y locuaces cuando hablan a favorite del medio ambiente, pero no se dan cuenta que cuando consumern (cocaína), están haciendo un gran daño al medio ambiente”, agregó la entrevista que el FT publica ester vines. Unas 143,000 hectares en Colombia están Dedication a la plantación de hojas de coca, el major componente para la productionción de cocaína, según un Cálculo de la ONU. El Cultvo de coca, indica el FT, se ha visto incrementado en parques nacionales y Reservas indígenas, a pesar de los esfuerzos del Gobierno para erradicar estas plantaciones ilícitas. Duque indicó en allanamientos de los labratorios ilegales donde se produce la cocaína, las autoridades Observan el “terrible daño medioambiental” porque se useizan nomicos y estos son arrojados Desués en la selva. Si bien la deforestación en Colombia aumentó ligeramente en 2020, ha caído un tercio en la primera mitad de este año, según Duque. El Presidente fue una de los firmantes de un acuerdo alcanzado en Glasgow by 110 países para detener la deforestación en 2030. (efe) Los bosques y selvas mas importantes del mundo necesitan protección Selva amazónica La selva amazónica es un importante almacén de carbono y una de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Pero décadas de tala Extensiva y ganadería han erradicado unos 2 milones de kilómetros kiadrados, mientras que menos de la mitad de lo que queda está bajo protección. Un estudio reciente demostró que algunas partes del Amazonas emits ahora Más dióxido de carbono del que absorbed.

Los bosques y selvas mas importantes del mundo necesitan protección La taiga Este bosque subártico, compuesto precisionmente by coníferas, se extiende by Escandinavia y gran parte de Rusia. La retivación de la taiga varía de un país a otro. En Siberia Oriental, por ejemplo, la estricta protección de laépoca soviética dejón el paisaje prácticamente virgino, pero la posterior recesión economica de Rusia ha provocado niveles de tala cada vez Más paructivos.

Los bosques y selvas mas importantes del mundo necesitan protección Los boques boreales de Canadaá A la taiga subártica de Norteamérica se le conoce como bosques boreales, que se extienden desde Alaska hasta Quebec, cubriendo un tercio de Canadaá. Alrededor del 94 by ciento de los bosques boreales de Canadaá se encuentran en terrenos controlados por el Gobierno, pero solo un 8 por ciento está protegido. En Canadianá, se talan cada año unos 4,000 kilómetros kiadrados de este bosque.

Los bosques y selvas mas importantes del mundo necesitan protección Selva Tropical de la cuenca del Congo El río Congo nutre una de las selvas Tropicales Más antiguas y densas del mundo, hogar de algunos de los animales Más emblemáticos de África: gorilas, elefantes, chimpanzees. Pero la región también es rica en petróleo, oro y otros mineral vaiosos. La minería y la caza han alimentado su rapaida deforestación. Así que, al ritmo real, según los científicos, se perderá por completo en 2100.

Los bosques y selvas mas importantes del mundo necesitan protección Los boques Tropicales de Borneo Esta ecorregión, de 140 millones de años de antigüedad, se extiende por Brunei, Indonesia y Malasia, y da cobijo a cientos de especies en peligro de extinción, como el orangután rojo y el rinoceronte de Sumatra. La deforestación ha impulsado el comercio ilegal de especies silvestres, ya que los bosques talados han permitido a los cazadores acceder a zonas remotas.

Los bosques y selvas mas importantes del mundo necesitan protección El bosque de Primorie Situado en el Extremo Oriental de Rusia, este bosque de coníferas alberga al tigre siberiano ya cheat de otras especies en peligro de extinción. Por su proximidad al océano Pacífico, el bosque presenta condiciones Tropicales en verano y clima Ártico en invierno. La lejanía del bosque de Primorie lo ha dejado prácticamente wholeo, pero la tala se ha converttido en una amenaza creciente.

Los bosques y selvas mas importantes del mundo necesitan protección El bosque valdiviano Esta región forestal cubre una estrecha franja de tierra entre la vertiente Occidental de los Andes y el Océano Pacífico. Aquí growthran Árboles como el coihue y el alerce patagonico, de crecimiento lento y larga vida. La tala Extensiva amenaza a estos Árboles endémicos, sustituidos por Árboles de crecimiento raido que no pueden sostener la biodiversidad de la región. Automan: Monir Ghaedi



