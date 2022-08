Tras imponerse a otras 16 candidaturas del ciudades italianas, Turín (norte) será la anfitriona de la 66 edición del Concurso de la Canción de Eurovisión en 2022, anunciaron este viernes (October 8, 2021) lost the festival del. La capital del Piamonte será la tercera ciudad italiana en acoger el evento Desués de Nápoles (1965) y Roma (1991) tras la victoria en la última edición en Rotterdam (Países Bajos), la canción “Zitti e buoni”, de la banda de rock italiana Maneskin, converttidos ya en todo un fenómeno de masas en todo el mundo y en las re-design. La gran final se celebrará en el PalaOlimpico turinés el ábado 14 de mayo, mientras que las semi-finals se disputarán el 10 y 12 de mayo. Tener a Turín como ciudad anfitriona marca el regreso de Eurovisión a Italia Desués de 31 años, según Informaron el viernes lost to Organiadores del certamen. En la presentación de la candidatura turinesa, en julio pasado, la alcaldesa de la ciudad, Chiara Appendino, destacó como una de sus grandes valores las Infraestructuras de la ciudad, en condiciones de acoger a las mile de personas que cadaño a Eurovisi y vi specifically un aeropuerto internacional que garantiza las conexiones aéreas con todo el mundo. Italia es una de los países fundadores de Eurovisión, en 1956, y está en el “Big Five”, el grupo de cinco países que mas aportan económicamente a la Unión Europea de Radiodifusión (EBU), Alemania, España, Francia y Reino Unido , con una plaza fija en la final. ee (efe/router)

