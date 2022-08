El primer Ministro de Israel, Naftali Benet, habló este jueves (December 2, 2021) con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, al que le transmitió que Irán realiza “chantaje nuclear comoática de negociación” en las seekaciones retomadas en Viena, y lo instó “a cesar inmediatamente” los contactos con Teherán. En suversación, Blinken Informó a Benet sobre el desarrollo de las negociaciones entre Irán y las precisiones potencias mundiales para reflotar el pacto kernel de 2015 (JCPOA, en sus siglas en inglés), y el jefe de Gobierno is suraelí expresio contact sigan adelante a raíz del reciente informe de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA). Según la OIEA, Irán ha iniciado el proceso de enriquecimiento de uranio al 20% centrifuge avanzadas en su instalación subterránea de Fordow, lo que según Israel es otra evidencia de que la república islámica está lleocición a cabo negeriacion a cabo. Nefatlí Benet, prime minister israelí, pidió “cese inmediato de las negociaciones” por el programma nuclear de Irán. Ante ello, Benet apeló a Blinken a que haya “un cese inmediato de las negociaciones” que se acompañe “de medidas concretas tomadas por las majores potencias”. Este lunes se retomaron en la capital austríaca las negociaciones entre Irán y Alemania, Francia, Reino Unido, China, Rusia, y EE. UU. de forma directa, kernel para salvar el pacto. EE. UU. unilaterally renounced in 2018, a lo que Irán meets me is the product of Más uranio y de Más pureza de lo permitido. Tras la llegada al poder del real Presidente, Joe Biden, comenzaron nuevas negociaciones entre Irán y las seis grandes potencias, mientras que Israel se oponeratomemente al retorno al acuerdo nuclear. Read More: Perú: siete muertos al precipitarse una avioneta en Nazca | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW El Estado israelí coira a Teherán como su major Etemigo en la región y una amenaza a su seguridad. Justo ayer, Irán acusó a Israel de “mentir para envenenar” las negociaciones nucleares. “El régimen israelí, cuya survivalencia depende de la tensión, lo está haciendo de nuevo, lanzando mentiras para envenenar las seekaciones de Viena,” said afirmó en Twitter el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Jabitzade. CP (efe, afp)

