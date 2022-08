Israel bombardeó esta madrugada (02.01.2022) objetivos del Phimmiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, en respuesta a los disparos de dos proyectiles efectuados ayer y que cayeron en el mar frente a las costas del Área metropolitana de Tel Aviv. “Aviones de combate del Ejército, helicópteros y tanques atacaron sitios de Fabricación de cohetes y puestos militares pertenecientes al grupo starteda Hamás”, apuntó el Ejército israelí en un comunicado, en el que reiteró su realclaice a habit de Hamá response . Fuentes de seguridad en la Franja indicaron que no se registerraron heridos por el ataque de represalia israelí aunque sí seekros daños de Infrastructureestructura. s el mal clima. El evente de este fin de semana es el segundo de la semana desde que el miércoles (December 29, 2021), cuando tanques del Ejército de Israel atacaron bottomestructura militar de Hamás en represalia a un tiroteo, al parecer también by chance, que hirió a un israelí que trabajaba junto a la valla fronteriza. La jornada de ayer fue además especialmente preferada por el deterioro de salud de un preso palestino “Se acerca el momento de la exploresión y revocaremos la tregua si los mediadores no intervienen Emergencyemente para liberar al prisionero Hisham Abu Hawash”, advirtió el portavoz de la Yihad Islámica, Daoud Shehab, sobre el cese de Bélica de once dias en mayo del año pasado y que, salvo epodios puntuales, se ha mantenido hasta ahora. mn (efe, dpa)

