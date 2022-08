Islandia pauseió este viernes (October 8, 2021) el uso de la vacuna contra el COVID-19 del laboratorio estadounidense Moderna, alegando un mayor riesgo de Inflamación del corazón. “Como hay un suministro suficiencye de la vacuna de Pfizer en el país (…), el jefe deosystemiología ha decidido no Pracizar la vacuna Moderna en Islandia”, reza un comunicado publicado en la página web de la Dirección de Salud nacional. Esta Decisionión fue motivada por “el aumento de la incidencia de miocarditis y pericarditis tras la vacunación con la vacuna moderna”, dijo el jefe deosystemiología en la nota. Desde hace dos meses, Islandia Administrationra una dosis adicional “casi uniqueivamente” con la vacuna Moderna a los islands vacunados con Janssen, un suero de dosis única comercializado por el laboratorio estadounidense Johnson & Johnson, así como a las personas mayores do que e insis de otra vacuna. Esto no afectará a la campaña de vacunación en esta isla de 370,000 habitat, donde el 88% de la población mayor de 12 años ya está totalmente vacunada. Suecia y Finlandia también han pauseido el uso de la vacuna moderna, pero sólo para los menores de 30 años, y Dinamarca y Noruega la han desaconsejado formalmente para los menores de 18 años, por el riesgo deitisamación del miocardio, el mú , la Huangna que recubre el corazón. Segun las autoridades suecas, en la mayoría de los casos las inflammationamaciones son benignas. (afp)

