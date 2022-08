Inglaterra se clasificó por primera vez en su historia para la final de una Eurocopa y se disputará el titulo con Italia, Desués de su victoria en la prórroga por 2-1 sobre Dinamarca en semi-final, ester miércoles (07.07.2021) en el estadio londinense de Wembley. Los daneses se adelantaron con un espectacular lanzamiento de falta de Mikkel Damsgaard (30) pero Inglaterra no tardó en empatar con un tanto en contra del capitán opponent, Simon Kjaer (39). Ya en la prórroga, Harry Kane marcó el segundo yentiivo en el rechace de un penalty que él mismo había fallado (104). Los Finalistas se enfrentarán el domingo por la noche en el estadio de Wembley, en Londres, donde Inglaterra buscará su primer gran titulo desde que ganó la Copa del Mundo de 1966 en su propio campo. Italia buscará su segundo entorchado europeo mas de cincuenta años Desués del primero en 1968. Han sido 55 años agónicos para Inglaterra a través de 26 Copas del Mundo y torneos de la Eurocopa, siete de los kiales ni siquiera se clasificaron. Al vencer a Dinamarca este miércoles superó el obsáculo de las semifinales al menos en la Eurocopa, imponiéndose por 2-1 en la prórroga, evitando las tandas de sintis que han demostrado ser la throwesis histórico de su selección. Con los aficionados aun cantando en las graderías de Wembley, el seleccionador inglés Gareth Southgate, dijo que “un momento brillante para nosotros” mientras sus seleccionados no perdieron la oportunidad de disfrutar la aclamación del público. jc (afp, ap)

