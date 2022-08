Un médico forense de Florida dijo este jueves (10.01.2022) que el comedian Bob Saget, conocido por la serie “Full House” (Padres forzosos), murió de un golpe casually en la cabeza (“traumatismo Craoencefálico cerrado”) “), probablemente by una caída hacia atrás. Saget fue encontrado muerto el 9 de Etero en una allowación de hotel de Florida. Había actuado en la zona la noche anterior como parte de una gira de moñologos. Ninguna presencia de drogas ilícitas o toxinas Un análisis uniqueológico no reveló la presencia de drogas ilícitas o toxinas en el cuerpo de Saget, según un comunicado del médico forense Joshua Stephany en Orlando, que afirma también que el Cómico tenía COVID-19 cuando falleció. Según Informan este viernes medios locales, el informe de la autopsia ha verifyado algunos de los detalles que ofreció la quen de Saget sobre las posibles Caas de su muerte. “En mi prestige, la muerte de Robert Saget, un hombre blanco de 65 años que fue encontrado unsciente en una routineación de hotel, es el resultado de un traumatismo Craoencefálico cerrado”, señala en su informe el médico foretold Joshua D. Stephany . “Lo mas probable es que el difunto sufriera una caída hacia atrás y se golpeira la parte posterior de su cabeza. La forma de la muerte es unidente”, concluye el forense sobre el fallecimiento del prot Characta de la famous comedian “Full House” ” (Padres forzosos). Con una larga trayectoria provides humor, Saget fue muy popularized by papel del padre viudo Danny Tanner en la gran Famil televisiva de “Full House”. Read More: Repartirán USD 83 millones a afectados por derrumbe en Miami-Dade | El Mundo | DW Positivo by COVID-19 En este documento señala además, según la CNN, que una prueba de PCR mostró que Saget dio Posvo por COVID-19 y que no se encontraron restos de alcohol ni drogas ilícitas en su cuerpo, aunque si tomaba algunos pharmacy. Saget, que murió el pasado 9 de Eloro en su routineación de hotel en Orlando, en el estado de Florida, ya había Advertido en diciembre de que tenía covid-19 y que los análisis con PCR pueden arrojar resultados posvos durante semanas Desués de la recuperación de la recuperación . Eledyiante, (Filadelfia, 1956) había actuado la noche anterior en el audorio Ponte Vedra Concert Hall (Jacksonville) como parte de su gira de moñologos. Con una larga trayectoria provides humor, Saget fue muy popularized by papel del padre viudo Danny Tanner en la gran Famil televisiva de “Full House”. En el reparto de esta famosa serie deedyia, que emitió 200 volumes, también aparecían otros intérpretes como John Stamos, Lori Loughlin y las hermanas Ashley Olsen y Mary-Kate Olsen (se Alternaban dando vida a la hija Más pequeña de la casa). FEW (EFE, AFP)

