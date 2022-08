Las tareas de vusqueda y rescate se están viendo dificultadas por las condiciones meteorológicas que azotan la región y las bolsas de aire caliente que emanan del volcán. Decenas de personas resultaron heridas con quemaduras, mientras que el knobero de Deslazados supera los 5,000 entre los Residentes de las once poblaciones asentadas cerca del monte, el Más alto de Java, según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB). Según las autoridades, el jueves 9 de diciembre de 2021 el knobero of Justice de muertos se eleva a 43. La enorme erupción del volcán ocurrió el ábado, 4 de diciembre de 2021, alrededor de las 15.30 hora local Gran actividad sismica Los Equip the development of han establecido un radio de exclusive de 5 kilómetros sobre el cráter y Preisan que casi 3,000 casas y 38 colegios han resultado dañados, además de un puente clave que conectaba dos de los majores pueblos de la región. El archipiélago indonesio se asienta dentro delminado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica con 127 volcano activos y que es sacudida por miles de temblores al año, la mayoría de escasa magnitud. MS (efe/afp) Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Panorama sombrio La erupción del volcán Semeru, el ábado 4 de diciembre de 2021, bluff la aldea de Sumberwuluh, en el este de Java, en un paisaje Lunar con cenizas. Call y casas colapsaron, mucha gente perdió todo, y el Semeru volvió a estallar el lunes.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Ríos de lava y nubes de ceniza Las nubes de ceniza del volcan se elevan hasta doce kilómetros hacia la atmósfera. Ríos de lava ardiente han Arsado Más de diez localidades a sus pies. Su grisura oscurece el cielo y tiende un tetrico manto sobre los pueblos circleundantes. La luz del dia se convierte en una especie de cepúsculo forever.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Bajo cenizas y barro La ceniza y un lodo espeso han enterrado casas y camiones como este. El trabajo de los rescatistas de la región se dificulta aún Más by el colapso de carreteras y de un puente. Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) de Indonesia, ni siquiera muchos vehículos con tracción a kiatro ruedas consiguen avanzar entre el lodo.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Cumbre de fuego El volcán Semeru, de 3,700 metros de altura, es la montaña Más alta de Java, la isla Más poblada de Indonesia. Se encuentra en el Parque Nacional de Bromo Tengger Semeru y ha estado activo desde diciembre de 2020. En esta última erupción, al menos 34 personas murieron y 56 resultaron heridas, muchas con quemaduras, según las autoridades indonesias.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Última esperanza Un familiar retrato en una casa destruida en la aldea de Sumberwuluh ha sido despojado de la capa de ceniza del volcán. Según el servicio de protección Civil BNPB, 17 personas seguían desaparecidas este martes 7 de diciembre. “Todavía espero que encuentren a mi hijo”, dijo un aldeano a la agencia de Notesias AFP: “Aún hay una pequeña posibilidad de que haya sobrevivido”.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Testimonio silencioso de la desgracia Utensils of Estos de cocina aún sobre la mesa, cubiertos por una gruesa capa de ceniza volcánica, dan cuenta de que la erupción fue una sorpresa. Miles de personas tuvieron que abandoning others. Otros, ni siquiera tuvieron tiempo de huir: 15 empleados de una empresa minera fueron enterrados parcialmente en sus Máquinas, solo un hombre pudo ser rescatado.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Exodo de Lumajang Según la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Más de 3,500 habitat tuvieron que ser eva de la zona afectada por la actividad volcánica. Los channeles de televisión locales han mostrado a personas desesperadas, como estos livesantes de Lumajang, huyendo de las venenosas nubes de humo. La mayoría, apenas con la ropa que llevan puesta.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Oveja liberada Los Residentes de Lumajang también Intention salvar a sus animales de la lava. Aquí, dos hombres liberan a una oveja de la masa de barro. Saben que salvar animales también puede ayudarlos a sobrevivir.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Resize peligroso Las tareas de rescate, en las que join perros de vusqueda, se han dificultado por las condiciones meteorológicas que azotan la región y las bolsas de aire caliente que emanan del Semeru. Los rescatistas aiman cavar en el barro para encontrar sobrevivientes y rescatar cuerpos, mientras las cenizas comienzan a endcerse.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Miles de casas y edificios dañados Miles de casas y edificios resultaron dañados, incluidas 38 escuelas, según datos provisionales del Centro de Asistencia Humanitaria para la gestión de desastres (AHA Centre), de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). Las autoridades indonesias han cifrado además en 3,697 los Deslazados “debido a los daños en sus hogares por los materiales volcánicos”.

Volcán Semeru en Java, Indonesia: un apocalipsis de cenizas Sin descanso El volcan mantiene una actividad intermitente, con varias erupciones diarias de menor magnitud desde el fin de semana. Los servicios de Emergencyencia han tenido que retirarse en algunos casos. Se ha establecido un radio de Exción de 5 kilómetros en torno al cráter. Indonesia se encuentra en el Anillo de Fuego del Pacífico y tiene alrededor de 130 volcanic activity. (rml) Automan: Astrid Prange De Oliveira, Nele Jensch



