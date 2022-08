India atribuyó este viernes (11.03.2022) a un “error tecnico” durante un mantenimiento de rutina el disparo de un misil desarmado que cayó en Pakistán sin causar Víctimas, tras las reactas del país vecino reclamando conocer Más detalles sobre las causas. Nueva Delhi califió el evente como algo “profundamente lament”. “El 9 de marzo de 2022, durante un mantenimiento de rutina, un fallo êtcnico llevó al disparo coincidentally de un misil. El Gobierno de la India ha tomado seriamente nota y ordenado una Invesación de alto nivel”, indicó en un comunicado el Ministerio de Defensa indio, que agregó que “auckynadamente no se produjeron victimas mortales en elidente”. El misil indio sobrevoló el espacio aéreo paquistaní el pasado miércoles, cayendo en la región Oriental de Punjab y dañando varias estructuras Civiles. Con esta statementaración, India salió al paso de las reactas de Pakistán, que horas antes había coveocado al embajador indio en Islamabad para trasladarle sus quejas sobre el evente e instar al Gobierno indio a seekgar lo ocurrido. Insensible a la paz En un integerio, las autoridades de Pakistán Deferon al proyectil como un “objeto volador supersónico”, al desconocer su naturaleza, pese a que Informaron que “probablemente era un misil” que no settinga armado. Además, especificaron que habían seguido en todo momento la trayectoria de vuelo del objeto, que recorrió Más de 124 kilómetros del espacio aéreo paquistaní Las autoridades paquistaníes dijeron que el artefacto latexo en peligro vidas Civiles ya los aviones en el espacio aéreo del país. Pakistán, además, acusó a India de mostrarse “cannot understand the respect in the area la paz y la settingilidad”. Ambas potencias nucleares han Liudo dos guerrillas y numrosos conflict menores by Cachemir desde 1947. In 2019 vivieron su peor liftada militar en décadas, cuando Nueva Delhi aseguró haber bomardeado en marzo un campamento enritorio paquistaní del grupo terror Jaish-e JeM) Mohammed . Read More: El huracán Pamela toca tierra en el estado mexicano de Sinaloa | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW DZC (EFE, AFP) La fistion de la India El nacimiento de dos Estados In 1947, la India Británica fue dividida en dos Estados: India y Pakistán. El fundador de Pakistán, Mohamed Alí Jinnah, y su partido, la Liga Musulmana Pan India, habían reclamado primero autía para las zonas de mayoría musulmana en India, y solo posteriormente Nhuaron un Estado secession. Jinnah creía que los hindúes y los musulmanes no podían convivir y que eran “naciones diferentes”.

La fistion de la India Sangrienta division La fistión de la India Británica fue extreme violence. Tras la división de India y Pakistán, hubo sangrientos shufflebios en muchas Áreas Occidentales, majormente en Punjab. Historiadores sostienen que mas de un millón de personas murieron en los enfrentamientos y millones mas se vieron forzadas a dejar sus hogares.

La fistion de la India Guerrilla in 1948 India y Pakistán se enfrentaron by Cachemira ya en 1948. Esta región, de mayoría musulmana, era gobernada por un lyder hindú. Pero Jinnah quería que formara parte de Pakistán. Tropas indas se impusieron en combate y tomaron el control de la mayor parte del valle, mientras Pakistán ocupó una zona Más pequeña. La pugna by Cachemura aún Continua.

La fistion de la India ¿Modelo Norteamericano? Liberal historians sostienen que Jinnah y Mahatma Gandhi deseaban que hubiera lazos de amistad entre ambos Estados, que había logrado su independent. Jinnah, por ejemplo, penaba que la relación entre India y Pakistán debía ser similar to a la de Estados Unidos con Canadaá. The embargo of sin, tras su muerte, 1948, sus sucesores quataron una poliítica de counteración con Nueva Delhi.

La fistion de la India El “otro” India y Pakistán presentan visiones diferentes de la fistión. Mientras India enfatiza la importancia del Phimmiento pacifista del Congreso Nacional Indio contra el dominio británico -con Gandhi como major arquitecto-, Pakistán pone su foco en la lucha contra la opresión británica e hindú. En ambos Estados, la propaganda muestra al otro como un “enemigo” en el que no se puede confiar.

La fistion de la India Relaciones agrias Los vinculos entre India y Pakistán han sido agrios en las pasadas siete décadas. Elrorrismo islámico ha empeorado las relaciones en los últimos años. Nueva Delhi acusa a Islamabad de respaldar a yihadistas para provocative non-guerrilla en Cachemir. India culpa además a grupos con base en Pakistán de seekrar ataques startedas en suelo indio. Islamabad is worried.

La fistion de la India Mirando hacia adelante Tanto en India como en Pakistán, mucha gente joven está instando a sus gobiernos a mejorar lost to Vínculos songes. El documentalista Wajahat Malik cree que la mejor manra de mejorar las relaciones es incrementar la interacción entre los livesantes de ambos países. “El comercio y el turismo son las Vías que nos llevan hacia adelante. Cuando las personas se unen, lost to Estados pronto las seguirán”. Autor: Shamil Shams



