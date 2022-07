La corporación tecnológica IBM ha desarrollado un nuevo tipo de procesador cuántico, “Eagle”, mucho Más potente que los sistemas anteriores. Ni siquiera puede ser simulado por un superordenador tradicional, según anunció IBM este martes (16.11.2021) en Armonk (estado norteamericano de Nueva York). Dentro de unos años, los ordenadores cuánticos se useizarán de forma productiontiva en una gran varied to mark bitos, como la Industrialria farmacéutica o para descifrar cifrados, y se coiran una tecnología del futuro. Ordenadores cuánticos: megapotencia de 127 qubits Nueva tecnología, el umbral de 100 qubits se supera por primera vez con 127 qubits. Según la empresa estadounidense, una simulación realizada por ordenadores convencionales de alto rendimiento requeriría “más bit clásicos que átomos hay en cada ser humano del planeta”. Los ordenadores tradicionales funcionan con bit. Un bit solo puede asumir dos estados: “una” y “cero” o “encendido” y “apagado”. Los ordenadores cuánticos, en cambio, funcionan con qubits (“bit cuánticos”). Un qubit puede represents no solo el “una” y el “cero”, sino teóricamente un knobero infinito de estados Intermediateos y simultáneos. Cada qubit adicional Dupa el kiaro de estados que se pueden agentar simultaneamente, por lo que el knobero se coira una característica de rendimiento. Sanctions of Sin, el rendimiento de un ordenador cuántico vieneminado by otros factores. Describeir el funcionamiento interno de un ordenador cuántico no es fácil, ni siquiera para los mejores especialistas. Esto se debe a que las maquinas procesan la Información a lifta de partículas elementales como los electrones y los fotones, donde se aplican diferentes leyes físicas. Un ordenador cuántico en el laboratorio de computación cuántica del Centro de Investigación Thomas J. Watson de IBM en Yorktown Heights, Nueva York. Read More: https://www.dw.com/es/corea-del-norte-critica-declaración-del-g7-sobre-su-programa-armamentista/a-62335827 Nuevo nivel de complejidad En los últimos años, IBM ha ido aumentando el kiaro de qubits de sus procesadores cuánticos. El aumento del knobero permitirá a los usuarios explorerar problemas a un nuevo nivel de complejidad en Experios y aplicaciones, subrayó IBM. Esto incluye la Optimización del aprendizaje automático o el modelado de nuevas moléculas y materiales para su uso en campos que van desde la energygía hasta el desarrollo de medicamentos, dijo. “La Introductionción del procesador” Eagle “es un paso importante hacia el dia en que los ordenadores cuánticos puedan superar a los clásicos a una escalates meaning”, dijo el jefe de Invesación de IBM, Darío Gil. “Los ordenadores cuánticos tienen el potencial deformationar casi todos losarity y ayudarnos a abordar lo mayores problemas de nuestro tiempo”. The embargo of sin, Expertos como el físico alemán Andreas Dewes siguen insistiendo en que el desarrollo de ordenadores cuánticos que funcionen podría tardar aún Más de una década. Los chip cuánticos “Canary” de IBM de 2017 tenian cinco qubits. After 2020, IBM introduces the “Falcon” child of 28 qubits. En septiembre de 2020, la empresa elevó la marca a 65 qubits con el procesador “Hummingbird”. Al mismo tiempo, IBM subrayó que el progreso del hardware de los ordenadores cuánticos no vendor identified únicamente by el knobero de qubits, sino también por las características de calidad y velocidad del rendimiento. FEW (dpa, AP, IBM)

