El huracán Ida de categoría 1 tocó tierra este viernes (August 27, 2021) en la costa sur de la provincia de Pinar del Río, en el oeste de Cuba medical reality epicentro de la pandemia del coronavirus en la isla, Informó el servicio meteorológico local . Ida, una torrenta converttida en huracán categoría 1, penetró en suelo cubano por el pueblo de La Coloma, en Pinar del Río, hacia las 00H30 GMT, con vientos sostenidos de 130 km/h, indicó el Instituto de Metnticlogía de Cuba (Insmet) . Se espera que llegue a las costas estadounidenses el domingo como un huracán “Extremadamente peligroso”, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC). El ciclón, de categoría 1 sobre 5, se situaba Más temprano a 70 kilómetros al noroeste de la Isla de la Juventud, en Cuba, Preisó el organsmo. Se Deslazaba hacia el noroeste a cerca de 24 km/h, con vientos Máximos sostenidos de hasta 130 km/h, y mantendrá ese rumbo durante los próximos dias. Según el NHC, el domingo tocará tierra en Luisiana, en el norte del golfo de México, como un huracán “Extremadamente peligroso” de categoría 4, con vientos de Más de 200 km/h. Cuba emitió una alerta de huracán para las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Estado de urgent en Luisiana El Presidente estadounidense, Joe Biden, aprobó el viernes una statementaración de estado de emergency para Luisiana con el fin de ratiocionar “federal asistencia” a los esfuerzos de preparación, tras las órdenes de evacuation volunteers volunteers y obligation emitidas en algunas localidades. “Se trata de un desafío Extremo para nuestro estado”, John Bel Edwards, el gobernador de Luisiana, que afronta un nuevo brite de COVID-19 que está llenando lo hospital. Read More: Elecciones presidenciales en Colombia: el triunfo de Gustavo Petro | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW “Es hora de que la gente de Luisiana se prepare”, instó Bel Edwards, en un comunicado, en el que aseguró que el ábado por la noche todos los Residentes deberían estar ya en un refugio seguro. Nueva Orleans es una de las ciudades de Luisiana que Preda posibles daños. “Estamos en el lado este de la trayectoria de la tornga, esperamos Impactos sigativos”, tuiteó el viernes su alcaldesa, LaToya Cantrell. Luisiana sufre con frecuencia el Impacto de huracanes. El estado sureño aún no ha curado del todo las heridas infligidas por el huracán Katrina, que en 2005 eviló suritorio y mató a mas de 1,800 personas. Durante este traumático epodio, el 80 por ciento de Nueva Orleans se inundó al romperse los diques que protegían la ciudad. mg (afp, Granma)

