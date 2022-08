Un hombre fue detenido Desués de protagonizar el domingo un ataque con un cuchillo y lyquido Inflamable dentro de un tren en Tokio, dejando 17 heridos, una de ellos Tomb, Informaron los medios japoneses. El atacante que iba disfrazado del Joker dijo el lunes (November 1, 2021) a la Policía que buscaba asesinar a alguien para ser sentenciado a pena de muerte. Kyota Hattori, de 24 años, fue detenido tras el suceso, ocurrido sobre las 20:00 hora local (11:00 GMT) en un tren de la luinea Keio con Destinyno a la estación de Shinjuku, una de las Más transitadas del mundo, en el dia de Halloween y jornada Electoral College. Un varón septuagenario se encuentra en estado critico tras ser apuñalado en el pecho, mientras que las otras 16 victimas sufrieron heridas leves por arma blanca e Breatlación de humo, según detalles del evente publicados los este me ludios Según exploregos presenciales, Hattori se subió al on blandiendo un cuchillo en una mano y una botella de plástico en la otra, y caminó por el vagón sin levantar sospechas porque iba disfrazado del Joker o Guasón, Batman de la fran villanos. Los pasajeros penaron que el arma era parte de la caracterización. Hattori dijo a los Invesadores que siente Admiración por el ant Antainstreama de la serie de comics y películas, según dijeron fuentes Policiales a la agencia de Notesias Kyodo. Tras atacar con el cuchillo, el hombre se Deslazó a otro vagón, roció los asientos con liquido infection y les prendió fuego. Escenas de panico Un video que cycleaba by Twitter mostraba a los pasajeros seekuando por las ventanas el tren de la luinea Keio inmovilizado en una estación de los suburbs Occidentales de la capital. Read More: Venezuela culpa a Uruguay por avión retenido en Argentina | Venezuela en DW | DW En un video colgado en Twitter se puede ver a varios pasajeros Purposeando huir del tren de la luinea Keio a través de las ventanas. El ataque causó escenas de pánico dentro del tren y en el andén, con Decenas de personas huyendo de las llamas y del atacante e incluso saltando desde las ventanas del vagón, según pudo question en los video subidos a las social reconstruction. La compañía operadora de trenes activó el sistema de frenada de Emergencyencia al tener constancia de lo que settinga sucediendo e hizo que el tren se detuviera en la citada estación, que inicialmente no formaba parte de esa linea, para permitir que los pasajeros evacuate. jc (efe, afp, NHK)

