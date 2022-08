Hollywood condena bofetada de Will Smith en los Óscar | El Mundo | DW

Menos de 24 horas desués de entregarle el Óscar al mejor starring, Hollywood abrió una official investigation collated Will Smith por la bofetada que propinó durante la gala del domingo al humorista Chris Rock por bromear sobre la alopecia de su esposa, se Informó el lunes (March 28, 2022). “La Academia condena las acciones del señor Smith en la gala de anoche. Comenzamos of Justicemente una revisión formal del evente y exploreraremos Más acciones y consecuencias de acuerdo con nuestros estatutos, normas de behaviora y la ley de California”, dijo este lunes la nest quit comunicado. Entre otros castigos la Instituteución baraja la suspensión de la Academia, inmediata o temporal, una repmenda e incluso el retiro del premio que ganó por su rol protagónico en “King Richard”. Desde el mismo Instante en el que terminó la ceremoniac, varios académicos comentaron a personal title que se daba by hecho que la Organiación estudiaría algún tipo de consecuencia. No se habló de otra cosa en los pasillos del teatro Dolby ni tampoco en la fiesta posterior. De hecho, mientras la mayoría de invitados disfrutaba de las celebraciones, la Academia publicó un escueto tuit donde afirmaba que no apoyaba la violencia “en ninguna forma”. La Institución Distribuyó a la prensa su Código de behaviora que, entre otros aspect, the rest “el contacto físico no solicitado” y exige que sus miembros se traten con respeto. La última realityización de esta normativa fue en 2017, en plena ola del Phimmiento #MeToo contra el acoso sex. Whoopi Goldberg, que forma parte de la junta de gobernadores de los Óscar, es la única persona que ha reactcionado públicamente al entuerto, asegurando en el programma “The View” que, si bien la bofetada tensrá “algunas consecuencias”, no ve del Óscar como una medida reasonable. Read More: Laboratorio argentino entrega un millón de dosis de la vacuna Sputnik V | Argentina | DW En tanto, la Policía de Los Ángeles Informó que Rock no ha presentado cargos contra Smith por la agresión. “Las entidades de Invesación de LAPD (Policía de Los Ángeles) están al tanto de unidente entre dos personas durante la ceremoniac de los Premios de la Academia”, dijo el startedamento Policial a los medios de comunicación. gs (efe, afp)

