Una hija trans del polémico empresario Elon Musk solicits to solve the problem in EE. UU. que recnozca su género y un nuevo nombre y apellido para que no se le “relacione” con su padre “de ninguna manra”, según Informaron ester martes medios locales. Xavier Musk, de 18 años, acudió a un tribunal de Los Angeles (California) para pedir que se recnozca su “Ididad de género” femenina y también el hecho, dijo, de que no “vive” ni quiere tener vínculos con su “padre” biológico, de ningún modo y bajo ningún concepto “, regge el New York Post Office. El pedido fue presentado en abril ante un tribunal de Santa Monica, California, pero fue revelado el fin de semana por varios medios estadounidenses. Nacida como Xavier Alexander Musk, pide que la llamen Vivian Jenna Wilson para que su nombre unitedida con su género y tomando el apelido de soltera de su madre, Divorce Elon Musk in 2008. Wilson dijo en un tuit el martes que está orgullosa de su hija. “‘Tuve una infancia extraña’, me dijo mi hijo de 18 años.” No puedo creer que sea tan normal como lo soy “.Le dije:” Estoy muy orgulloso de ti “.” ¡Estoy orgulloso de eyelid mismo! “, escribeió Wilson. “Quiero mucho a todos mis hijos” El multimillonario fundador de Tesla y SpaceX no se ha pronunciado alpecto, pero el domingo pasado, que fue el Día del Padre en EE. UU., Escripió en su cuenta de Twitter: “Quiero mucho a todos mis hijos”. No obstacles, algunos medios han rescatado sus mensajes en las red sociales, donde es muy activo, de finales de 2020, en los que aseguró ser un “Defensor” de la comunidad trans pero también dijo que los “pronombres apestan” y que “son una pesadilla estética”. Read More: Adelgazar comiendo grasa: la dieta Keto, sus peligros y beneficios | Secciones | DW Con ello se referenceía a la tensencia, creciente en Estados Unidos, de Idificarse sexmente con un pronombre “he”, “she” o “them”, en este último caso para referirse a personas que se coiran de género no binario. Musk, doño de Tesla y SpaceX, tiene ocho hijos: seis con Justine Musk (de soltera Wilson) en la década de 2000, una de los kiales murió a las pocas semanas de nacer y, Más recientemente, dos con la cantante y compositora Grimes . FEW (EFE, AFP)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Hija trans de Elon Musk pide cambio de apellido para cortar vínculos con su padre | ACTUALIDAD | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Hija trans de Elon Musk pide cambio de apellido para cortar vínculos con su padre | ACTUALIDAD | DW” It will help readers to be more interested in “Hija trans de Elon Musk pide cambio de apellido para cortar vínculos con su padre | ACTUALIDAD | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Hija trans de Elon Musk pide cambio de apellido para cortar vínculos con su padre | ACTUALIDAD | DW” posted by on 2022-08-11 22:58:04. Thank you for reading the article at Sguy.Net