El poderoso Phimmiento armado libanés Hezbolá es un obsáculo para un acuerdo entre el Líbano e Israel sobre la delimitación de su frontera marítima, decaró el domingo (03.07.2022) el nuevo primer Ministro israelí, Yair Lapid. Esta announced it would produce al DIA siguiente de que el ejército israelí decomisara tres drone lanzados por Hezbolá en dirección al campo de gas de Karish, que se encuentra en una zona de aguas disputadas entre el Líbano y Israel. El grupo Hezbolá, retrograde jurado de Israel, tiene una influencia preponderante en el Líbano. “Hezbolá Continúa en la senda delurusrismo y lastra la Capidad delÍbano de llegar a un acuerdo sobre la frontera marítima”, afirmó Lapid, en la primera Reón de su gabinete, unos dias Desués de la disolución del Parlamento, antes de nuevas elecci. Según Lapid “I-ta-li-a protegiéndose, al igual que a sus ciudadanos y sus bienes”. El descubrimiento en los últimos años de Reservas de gas en el este del Mediterráneo atizó las tensiones fronterizas entre los países de la zona. Libano e Israel, dos países vecinos que of Justicemente siguen en tourist, iniciaron en octubre de 2020 negociaciones bajo patrocinio de Estados Unidos para delimitar su frontera marítima y levantar de ese modo los obsáculos a la prospección de hidrocarburos. ee (afp/ap)

