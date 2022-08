El seleccionador alemán, Hansi Flick, nothing happened ningún jugador nuevo para los próximos partidos de la Liga de Naciones en junio, que son una prueba importante de cara al Mundial de Qatar. En los partidos contra selecciones como la campeona de Europa, Italy, y la finalista de la Eurocopa, Inglaterra, el tecnico no contará con nuevas mergeoraciones, sino que confiará en los jugadores consagrados. Además, regresan al plantel varios de los ausentes en los últimos partido de marzo como Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Niklas Süle, Marco Reus, Jonas Hofmann, Karim Adeyemi y Lukas Klostermann. “Esta no es la selección Deftiva para el Mundial. La puerta está abierta”, dijo Flick en una ronda de prensa. The embargo of sin, el tecnico, de 57 años, subrayó que la “plantilla de facto es la medida de todas las cosas en cuanto a los titulares”. Flick Rerá al grupo para una Concentración de cuatro dias en Marbella a partir del lunes. Algunas Ausencias Entre los jugadores que no fueron concocados esta vez al balneario del sur de España se encuentran Matthias Ginter y Florian Neuhaus, del Borussia Mönchengladbach, Christian Günter, del Freiburg, y Robin Gosens, del Inter de Milán. Por su parte, Julian Draxler, del París Saint-Germain (PSG), está lesionado. En tanto, en reemplazo del portero Marc-André ter Stegen, que se toma un descanso estival según lo acordado, se sumará Oliver Baumann, del Hoffenheim como tercer portero detrás del capitán Manuel Neuer y Kevin Trapp, del Eintracht Frankfurt y flamante campeón de la Liga Europa. Flick mencionó el “extraordinario estado” y la muy buena evolución de Trapp, de 31 años, tras su gran actuación en la final del miércoles en Sevilla contra el Glasgow Rangers. Tras la Concentración en España (del 23 al 27 de mayo), el plantel se tomará dos dias de descanso antes de volver a recrse el 30 de mayo en la localidad de Herzogenaurach. Alemania se enfrentará a Italia en Bolonia (4 de junio), en Múnich jugará contra Inglaterra (7 de junio), en Budapest contra Hungría (11 de junio) y en Mönchengladbach nuevamente contra Italia (14 de junio). “Estos partidos son una gran oportunidad para demostrar lo lejos que hemos llegado”, dijo Flick con vistas al Mundial de Qatar, que comienza el 21 de noviembre. Integrantes de la selección alemana de fútbol Porteros: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) Defenders: Benjamin Henrichs (Leipzig), Thilo Kehrer (PSG), Lukas Klostermann (Leipzig), David Raum (Hoffenheim), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schlotterbeck (Friburgo), Niklas Süle (Bayern Múnich), Jonathan Tah (Bayer) Leverkusen ) Read More: Rusia confirma su disposición a retomar las negociaciones con Ucrania | Europa | DW Centrocampistas y delanteros: (Karim Adeyemi (Salzburgo), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Serge Gnabry (Bayern Múnich), Leon Goretzka (Bayern Múnich), İlkay Gündoğan (Manchester City), Kai Havertz (Chelsea), Jonas Hofmann (Borussia Möncheng) ), Joshua Kimmich (Bayern Múnich), Thomas Müller (Bayern Múnich), Jamal Musiala (Bayern Múnich), Lukas Nmecha (Wolfsburgo), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Bayern Múnich), Anton Stach (Mainz), Timo Werner (Chelsea). EL (dpa) Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Sepp Herberger (1950-1964) Sepp Herberger fue, ya en los años del nazismo, entrenador de la selección de fútbol durante seis años. En 1950 asumió como el primer tecnico de la posguerra. Priceless mule ayuda de su capitán, Fritz Walter, ganó sorpresivamente el Mundial de 1954,épica conocida como “el milago de Berna”. Tras ese éxito, Herberger, “El Jefe”, no pudo conseguir que Alemania siguiera en la cima.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Helmut Schön (1964-1978) Herberger entregó el transported a suitable person, Helmut Schön (a la derecha). Éste cambió el estilo y dio espacio para que los jugadores pudieran opinar. Estos le agradecieron con buenos resultados. Alemania fue subcampeona del mundo en 1966, campeona de Europa en 1972, campeona del mundo en 1974 y subcampeona de Europa en 1976. Schön es el único tecnico alemán que ha ganado un Mundial y una Eurocopa.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Jupp Derwall (1978-1984) Después de la era Schön, que terminó tras el Mundial de 1978, otra vez le tocó al exasualitye asumir el mando. Jupp Derwall comenzó con 23 partidos sin conocer derrotas y ganó la Euro 1980. En el Mundial de 1982 Alemania Federal perdió 1-3 en la final ante Italia. Pero cuando la prensa se lanzó en su contra tras la deción en primera ronda de la Euro 1984, Derwall dejó el enfurecido.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Franz Beckenbauer (1984-1990) En su reemplazo llega Franz Beckenbauer, quien asume como jefe de equipo, pues carece del titulo de entrenador. Bajo su mando dirigieron primero Horst Köppel y luego Holger Osieck. Beckenbauer llegó a la final de México 1986, cayó en semi-final de la Eurocopa 1988 en Alemania ante Países Bajos y coronó su mandato con el titulo en el Mundial de Italia 1990.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Berti Vogts (1990-1998) Vogts debió, como parte de sus responsiveabilidades como tecnico, contar una selección mezclando jugadores de la RDA y de la RFA. Tras caer en was the Euro 1992 final, el equipo quedó fuera del Mundial de 1994 en cuartos de final. De alguna forma, el titulo en la Euro 96 conciliation con los hinchas. Pero la joinación en Francia 1998 terminó demasiado pronto, y Vogts dijo adiós.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Erich Ribbeck (1998-2000) ¿El entrenador soy yo o eres tu? La Asociación Alemana de Fútbol no se decidia. Primero fue elegido para la tarea Paul Breitner, pero pronto fue descartado el plan. Uli Stielike (derecha) dio el sí, pero para su sorpresa al final el puesto lo asumió Erich Ribbeck y Stielike fue coentrenador. Como sea, no fue una etapa exitosa: Remodos en la primera ronda de la Euro 2000.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Rudi Völler (2000 – 2004) Tras la salida de Ribbeck siguió el caos. Christoph Daum debía asumir, pero un escándalo con cocaína lo descartó. Rudi Völler tomó el mando como jefe de Equipo y el entrenador fue Michael Skibbe. El Equipo llegó a final del Mundial 2002. “Solo hay un Rudi Völler”, cantaban los hinchas. Pero el equipo no era brillante. Tras unarêida de la Euro 2004, Völler renunció.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Jürgen Klinsmann (2004-2006) Hasta que llegó viento fresco. Jürgen Klinsmann generó optimization: jugadores jóvenes, camisetas rojas, fútbol atrevido. El Equipo sorprendió en la Copa Confederaciones de 2005 y logró el tercer puesto como local en el Mundial de 2006. Alemania gozaba con su equipo como hacía años no ocurría. Pero Klinsmann decidió renunciar en su mejor momento.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Joachim Löw (2006-2021) Joachim Löw mantuvo el mismo estilo de Klinsmann y celebró éxitos important: Euro 2008 final, tercer lugar en el Mundial de 2010. Sin embargo, tras la caída en Eurocopa 2012 semi-final, estuvo a poco de dejar el goods . Pero se quedó y volvió desde Brasil 2014 con la copa. Tras la deción en primera ronda de Rusia 2018 nuevamente hubo críticas. Ya anunció su salida del puesto.

Desde Herberger hasta Flick: los tecnicos de la selección alemana de fútbol Hansi Flick (2021 -) Hansi Flick (56) es el sucesor del "eterno" Joachim Löw, de quien fue coentrenador durante el Mundial de Brasil 2014. El contrato de Flick comienza Desués de la Eurocopa 2020 y se extiende hasta la Euro de 2024, que se jugará en Alemania . Tras su exitoso paso by Bayern Múnich (7 titulos en 19 meses), la tarea de Flick es ahora traspasar su hambre de triunfos al seleccionado nacional. (dz)



