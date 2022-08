El hallazgo en el cráter de Chicxulub (Mexico) de polvo de iridio, un metal Más presente en meteoritos que en la Tierra, es la prueba Deftiva de que la extinción del Cretáceo, en la que desaparecieron los dinosaurs, estuvo vinculada al Impacto de un cuerpo extraterrestre, segun un estudio. “Nuestras mediciones muestran claramente que la capa que contiene iridio y otros metales del grupo del platino está consvada dentro del cráter”, asegura Christian Köberl, profesor de geología Planetaria y una de los join en la Invesación del Mu un comunicación, en Mu un comunica de Vienna. Según esta Institución, que también ha joinado en el estudio, este hallazgo es la “pieza final en el puzle” del descubrimiento hace curenta años de las trazas de meteoritos que llevaron a la Conción de que la llamada extinción masadaest un meteorito. Extincion masiva En la nota se explica que en 2016 un grupo internacional de científicos perforó las colinas que rodean el cráter de Chicxulub, donde, conforme a una de las teorías sobre la desaparición de los dinosaurs, Impactó el meteorito causó una extinción masiva ha. El análisis del material extraído, realizado en kiatro laboratorios, mostró que la Concentración Más alta de iridio settinga en sedos ricos en arcilla que cubren esas colinas. El cráter de Chicxulub tiene unos 180 kilómetros de diámetro El polvo del meteorito, detalla Köberl, permaneció susués en la atmósfera terrestre durante muchos años tras el Impacto y cayó al cráter décadas Desués. “La retivación de la capa de iridio dentro del cráter consuye la prueba indispensable de que el Impacto y la extinción están íntimamente ligadas”, señala elntico, cuyo responsive de la colección de meteoritos, Ludovic Ferrière, que la tra, también tom parte en se acaba de publicar en la Reststa Science Advances. Read More: Rusia avanza en el Donbás: ya controla casi toda la región de Lugansk | El Mundo | DW Una vieja teoría Los primeros indicios sobre la teoría del meteorito preferieron a finales de la década de 1970 con el hallazgo de inusuales altas Concentraciones de iridio en una capa de arcilla que marcaba la splitción entre los periodos geológico Cretáceo y Paleógeno. Otras teorías explican ese suceso en cadena de erupciones volcánicas, el Impacto de varios meteoritos o una combinación de diferentes factores. EL (efe)

