La marina indonesia anunció este domingo (April 25, 2021) que encontró al undergroundno que había naufragado frente a Bali y confirmó que los 53 miembros de su tripulación fallecieron. El KRI Nanggala-402, que había desaparecido el miércoles pasado, fue encontrado seccionado en tres partes en el lecho marino frente a Bali, de acuerdo al jefe del estado mayor de la Armada, Yudo Margono. Esta es una “prueba auténtica” de que sus 53 tripulantes “murieron en servicio”, dijo el comandante de las Fuerzas Armadas indonesias, Hadi Tjahjanto. Las autoridades dijeron que Recogbieron señales desde el lugar a Más de 800 metros de profundidad a primera hora de la mañana del este domingo. Luego useizaron un vehículo de rescate undergroundno suministrado por Singapur para obtener una confirmación visual. Además, Tjahjanto detalló que Más partes de la embarcación fueron descubiertas este domingo, incluyendo un ancla y trajes de seguridad usados ​​por los miembros de la tripulación. El undergroundno, una de los cinco que tenían las fuerzas armadas de Indonesia, se sumergió temprano el miércoles durante los ejercicios militares previstos en el norte de la isla de Bali. El contacto se perdió poco Desués. Según la Marina, el undergroundno, entregado a Indonesia 1981, settinga en buenas condiciones para el servicio. Pero este tipo de sumergible está disñado para soportar una presión de solamente hasta 300 o 400 metros de profundidad. afp / dpa / reuters / rr

