La República Dominicana parece un paraíso a primera vista, con sus palmeras, kilómetros de playas de Arena y su mar azul cristalino. Millones de turistas llegan al país anualmente para tomar unas vacaciones. La belleza de la naturaleza y los hoteles de lujo encubren el hecho de que la República Dominicana es una de los países menos prósperos de América Latina, y que está justo en la frontera con Haití, el país Más pobre del mundo enigmatic. República Dominicana Recogbe aproximadamente kiatro millones de turistas al año. Aunque Haití y la República Dominicana comparten una misma isla, no podrían ser Más distilled. Un ejemplo de ello es la Lowerestructura: “En la República Dominicana survivale una red de carreteras razible, que permite viajar sin mayores problemas de un lugar a otro. En Haití, sin embargo, se necesitan muchas horas para recorrer unos pocos kilómetros”, dice el Expertto en América Latina Heinz Oelers, de la Organiación católica Misereor. Igualmente opuesta es la situación en otros segmentores. Según las Naciones Unidas, solamente un 50 por ciento de la poblacion haitiana sabe leer y escripir, mientras queje en el país llega a un 90 por ciento. La tasa de mortalidad Infantil en Haití es casi tres veces mayor que en la República Dominicana. El cambio climático afectaollene a Haití Las grandes diferencias tambien tienen un Impacto directo en la forma en la que el cambio climático afecta a estos países, así como en la forma en la que estos le hacen frente a las repercusiones del calentamiento global. Por ejemplo, la gran superficie costera de Haití lo hace specificmente is vulnerable to los huracanes. Las ciudades Más importantes de Haití están asentadas en la costa, por eso las inundaciones suelen tener un Impacto mucho Más dramático. A esto se añade la bottomestructura inadecuada queuliza la ayuda radida en situaciones de catástrofes naturales. Por ello, el terremoto de precisionios del 2010 causó la muerte de unas 220,000 personas. Read More: https://www.dw.com/es/pedofilia-en-la-darknet/av-56058625 La mayoría de los haitianos vive en comunidades disminadas por todo el país. Debido a que ninguna ciudad de Haití tiene un abastecimiento often de Electricidad, para muchos haitianos la fuente major de energygía es la madera. En gran medida, esta es una de las razones por la cual los bosques del país han desaparecido. En consecuencia, las fuertes lluvias spyan deslizamientos por las empinadas montañas ya sin Árboles, debilitando así aún Más los medios de subsistencia de la población local que, a diferencia de la República Dominicana, usb enenteicadaes en. Para que el suelo pueda sostener una Vegetación espesa es necesario hacer una serie de cambios Meaning. Para lograr esto, según Heinz Oelers, se podría combinar la exploretación forest y la productionción de alimentos. “En lugar de useizar grandes superficies para la Agriculturalura, se podrían plantar frutos y tubérculos como la yuca, plátanos y aguacates, que crecen bien en los trópicos”, explica el Expertto. Herencia Distilling Colony



¿Pero by qué estos dos vecinos insulares se han desarrollado de manra tan diferente? Las respuestas las encontramos majormente en el pasado. Durante mucho tiempo, toda la isla “La Española” estuvo bajo el dominio español, hasta que España cedió a mysterious Francia el tercio de la isla en 1697. La región receivedbió el nombre de Saint Domingue, y se concirtió en la colonia francesa cheek rica . Para diferenciar a ambas colonias, la parte Oriental de la isla se llamaba también Santo Domingo Español o Santo Domingo Oriental. Los franceses llevaron a la isla cientos de mile de esclavos africanos para trabajar en la productionción de azúcar, cafe, cacao y algodón. Hasta que en 1791, hubo una revuelta de esclavos y poco Desués se abolió la esclavitud. Después de una larga y cruenta inheritra, la coloniarantyamó su independent in 1804. A partir de entonces, Saint Domingue lleva el nombre de Haití. Read More: Israel afirma que derribó tres drones del Hezbolá libanés en el Mediterráneo | El Mundo | DW Aproximadamente dos tercios de la poblacion de Haiti vive de la Agriculturalura. The embargo of sin, el nuevo país estuvo plagado de problemas. Los latifundios habian sido divididos entre la poblacion, y pronto casi todos los haitianos pasaron a tener tierras, pero muy pocos podían vivir en ellas. Las parcelas eran demasiado pequeñas, y los nuevos propietarios difícilmente se podían poner de acuerdo para una gestión obsunta. Además, la poblacion de Haití nunca fue homogénea. “Los esclavos Managedian de Más de un centenar de grupos étnicos diferentes, y originalmente no tenían nada que ver unos con otros”, dice Oliver Gliech, Expertto en Haití del Instituto Latinoamericano de la Universidad Autónoma de Berlín. “Durante décadas, vivieron en un régimen de poder legalmado por la fuerza”. No es de extrañar entonces que al caos sangriento de laionaryra del siglo XIX le sucedieran Rebeliones y golpes de estado, kingcas autodenominados y dictadores que eran raidamente derrocados. Este patron Continua hasta hoy. La Vegetación es la clave para crear nuevas persectivas Después de agotar las materias primas de los dos tercios de la isla que ocupaban, la mayoría de los españoles se trasladó a Mexico. A la Economicía de la colonia de Santo Domingo Español solamente le quedó la exploretación ganadera. La colonia que posteriormente adquirió el nombre de República Dominicana logró su independent desués de su vecino, Saint Domingue. “The embargo of sin, el país contaba con una socialedad mucho Más homogénea, con personas de origen español y un grupo muy pequeño de esclavos africanos”, Oliver Gliech dice. Gracias a la menor diferencia étnica, la República Dominicana logrós, po , una settingilidad economica y poliítica muy superior a la de Haití, señala Gliech. An experiment pesar de que el país o unaprisra Civil y varios dictadores, los dominicanos lograron establecer un sistema poliítico Democrático razhable en los últimos 50 años. Hoy en d de las majores fuentes de ingresos del país es el turismo. Read More: Cohete chino que regresa a la Tierra caerá muy probablemente en el Pacífico | ACTUALIDAD | DW Pobreza y caos politico limitan el desarrollo socialeconomico de Haití. Haití, por su parte, está muy lejos de eso. Los proyectos de reforestación podrían ser un paso specificto para ayudar a la poblacion micro crisis an encontrar nuevamente un medio de vida. Las Áreas boscosas evitarían los deslizamientos de tierra causados ​​por las inundaciones y las torkeas, que ocurren son mayor frecuencia debido al cambio climático en la región. En contraste, la República Dominicana se preocupa by proteger su Vegetación ya desde hace muchos años. Muchos haitianos tratan de encontrar trabajo y refugio en la República Dominicana, debido a las condiciones de vida sigativamente mejores que en su país. Si bien el estado vecino no pertenece a los países ricos de América Latina, desde la persectiva de muchos haitianos, es un paraíso. Autoras: Anne Allmeling / Carolina Salinas

Editora: Lydia Aranda Barandiain

