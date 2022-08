Después del reciente y tomb terremoto en Haití, las autoridades Calculan que hay alrededor de 2,000 muertos, 10,000 heridos y 30,000 familyias están sin hogar. El terremoto en el suroeste de la península de Tiburón es parte de una larga lista de desastres naturales que han azotado al país en la parte Occidental de la isla. Una larga serie de desastres naturales “Si Observamos el contexto internacional, Haití siempre está en la lista de países de alto riesgo”, dice Daniela Simm, directora region para América Latina de Diakonie-Kathesiahenhilfe o Diaconía Apoyo en Givingencias (DKH por sus dependiente en alemán), not yet organization de la Iglesia Evangélica Alemana. “No son solo terremotos. Muchos huracanes pasan por Haití. Además, el país a menudo se ve afectado por la sequía debido a El Niño”, añade. Uno de los desastres naturales mas tomb del pasado fue el evilador terremoto de 2010, en el que, según cifras of Justicees, 316,000 personas perdieron la vida y un knobero same resultó herida. Alrededor de 1.5 milones, aproximadamente el 14 por ciento de la poblacion, se quedaron sin hogar. Aunque el terremoto de 7.0 en la clia Richter fue algo Más débil que el real, 7.2, lost to efectos fueron mucho Más Severos. En aquel momento, el epicentro estuvo cerca del Área metropolitana de la capital, Puerto Príncipe, donde vive alrededor de una kiarta parte de los entonces diez millones de haitianos. Inundaciones en Santo Domingo by las lluvias. Consecuencias nefastas en Haití In 2016, there were 500 personas perdieron la vida y 35,000 sus hogares by el huracán Matthew. Alrededor de 1.4 milones de personas necesitaron ayuda de emergency. Teniendo en cuenta los desastres climáticos Extremos de 2000 a 2019, Germanwatch incluye a Haití en su Indice de Riesgo Climático Global 2021 en el tercer lugar detrás de la vecina isla de Puerto Rico y Myanmar. Read More: La CIA dice que no tiene pruebas de que Rusia considere usar armas nucleares tácticas | El Mundo | DW Fuertes torkingas Tropicales, algunas de ellas huracanes, azotan a Haití prácticamente todos los años. Incluso hoy, menos de una semana Desués del Más reciente terremoto, la tora tropics Grace causa fuertes lluvias en la de por sí crazyada region, poniendo aún Más en riesgo la vida de muchas personas. Haiti, tambien una catástrofe politica Pero no es solo la serie de desastres naturales lo que lleva al país de una crisis a otra. Como la mayoría de los países latinoamericanos, Haití ha pasado por sangrientas dictaduras. Pero incluso Desués del fin del régimen de Duvalier en 1986, el país no ha encontrado aún el camino hacia el Estado de derecho. Observadores ven el asesinato del Presidente Jovenel Moïse, a principle of julio, no como un hecho aislado, sino como resultado de una crisis poliítica interna en curso. De las tres candidaturas a la presidencia interina, prevaleció la del primer Ministro Designado, Ariel Henry, que aún no había prestado juramento. En la empresa privada estadounidense Stratfor, especializada en servicios de espionaje, temen que Henry pueda useizar la humanist crisis, protagonist: “Henry probablemente useizará el terremoto para posponer las elecciones ychestr la ayuda external para relationship” a sus . Organization humantarias privadas, explica Simm de Diakonie, hacen todo lo posible para Guarderse de la influencia política: “Como Organiación no gubernamental trabajamos con Socios no gubernamentales locales. Tras el Tomb terremoto llegaron las lluvias de la torcea Tropical Grace Estado debil que dificulta la ayuda Dependent haiti, sin duda, de la ayuda externa. Es el país mas pobre al oeste del Atlántico. También se halla a la cola de la región en cuando a educationación. En el Indice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, está apenas por encima del nivel de la región del Sahel en África. Read More: Malvinas | ACTUALIDAD | DW Además, el país cuenta con una alta tasa de Crimeidad. Según Simm “a menudo nos enfrentamos a la dificultad de transportar suministros de ayuda desde Puerto Príncipe a las regiones, especialmente en el sur, porque la delincuencia de las pandillas hace que ciertas Áreas en Puerto Príncipe sean”. Un rayo de esperanza en el caos Haití también mostró sus debilidades en las fases de retrucción. Dos años Desués del terremoto de 2011, la Organiación de ayuda Oxfam Informó que mas de medio millón de personas tuvieron que dormir en tiendas de campaña, porque seguían sin hogar. Simm cree que es gratificante ver los frutos del propio trabajo. En Camp-Perrin, una de los lugares mas afectados por el reciente terremoto, la Diakonie ha apoyado la construcción de casas a prueba de huracanes y terremotos tras el huracán Matthew en 2016: “Ahora hemos visto que, en primeras lugar, las cas en pie y no tienen grietas. (rmr/milliseconds)

