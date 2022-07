Guía básica para empezar a vivir y trabajar en Alemania | Alemania Hoy | DW

El lema es “Alemania necesita trabajadores especializados”, y las puertas del país están abiertas para Recogbir ingenieros, médicos y enfermeros. Pero el asunto no es tan sencillo y hay algunos preferisitos y condiciones que vale la pena tener en mente para no dar un paso en falso. See also Para obtenerlo, es necesario ir a la oficina de inmigración, conocida como “Ausländeramt”. Si se da el caso de que usted viene de un país que demandere de una visa para ingresar a Alemania, como Bolivia, por ejemplo, entonces es necesario solicitar el permiso de Residenceencia en la embajada o un consulado alemán. Este proceso puede tardar varios meses. En ester enlace, puede usted Verificar si necesita visado. En el caso de que a su país no se le exija una visa, como Argentina o Mexico, puede ingresar a Alemania con un contrato o una oferta de trabajo garantizada y realizar los trentic en Alemania misma. Tenga presente que los agentes fronterizos pueden preguntarle por el motivo de su visita. Si se da ese caso, muestre su contrato y explique que está viajando para hacer los preparativos para empezar a trabajar, como buscar una Residence y solicitar los permisos respectivos. Un joven de India y una chica de Venezuela muestran sus permisos de Residenceencia alemanes. Un dato digno de Thoughttrar: en esta web puede encontrar toda la Información necesaria para homologar su titulo profesional. Lo mas importante: haga cita Para obtener su permiso de Residenceencia, esto es la autorización para trabajar y vivir en Alemania, debe acudir a la oficina de inmigración de la ciudad donde and a vivir y NOT a la oficina de la ciudad donde ser and a trabajar, que podría. Pero no se preocupe: en la mayoría de los casos vivirá cerca de su lugar de trabajo, en la misma ciudad e incluso en el mismo distrito. Tenga presente que la oficina de inmigración es sinónimo de muchísima burocracia. Lo mejor que se puede hacer para ir preparando el terreno es visitar la página web de la ciudad donde vivirá. Los sitios web of Justicees en Alemania suelen terminar en “.de”, por lo que en el caso de Stuttgart el sitio web es http://www.stuttgart.de, o en Múnich es http://www.muenchen.de , aunque Colonia usa http://www.stadt-koeln.de. Muchas de estas páginas web tienen versiones en inglés e incluso en español, pero en las localidades Más pequeñas cabe esperar que eso no suceda. En todo caso, cada vez or mas funcionarios públicos que hablan inglés. Como sea, sí o sí or que llamar o enviar un Correo Electrónico para hacer una cita. Sin ella, mejor ni aparecerse por las oficinas de inmigración. Rápidamente quedará en evidencia que hacer Alemania cita casidencia que hacer todo, hasta para ir al peluquero. Planifique esto incluso antes de viajar a Alemania, ya que muchas oficinas están sobrecargadas de trabajo y demoran mucho en procesar las solicitudes. Y recuerde: la cita puede acordarse por teléfono, e-mail o por medio de los formularios disponibles en las páginas web de los municipios. Enfermeras, un empleo muy requerido en Alemania. Contrato de trabajo, pasaporte y registerro En el caso Ideed, usted llegará a su cita con el funcionario de extranjería con su contrato firmado en una mano y el pasaporte en la otra. Pero ojo, porque también deberá llevar una confirmación de registerro Residenceencial, un documento que se entrega en Alemania para certificatear que usted tiene un lugar físico donde llegar. En algunos casos podrían también pedirle el contrato de alquiler, así que no es mala idea sumar ese documento a la lista. En realidad, lleve todos los documentos que puedan servir en estos casos, y haga copias de ellos. También le van a pedir una foto de defminadas características, que le serán explicadas en su momento. Read More: Los incendios de Australia causaron un impacto atmosférico similar al de un volcán | Ciencia y Ecología | DW Además, le pedirán que rellene un formulario de solicitud. Consulte de antemano si ese papel le será entregado directamente en la cita para ser rellenado, o si pueden enviárselo por e-mail. En algunas ciudades, como en Münster, se ofrece la posibilidad de descargarlo, printmirlo y completarlo en la comodidad del hogar. Si aún no ha firmado contrato, necesita al menos una garantía por escrito de su futuro empleador, porque la estancia legal estará vinculada al permiso de trabajo. Y ester, a su vez, defines la Extensión de su permiso de Residenceencia. Esto quiere decir que si su contrato es por un año, su permiso de Residenceencia durará precisionamente eso, un año. Por cierto, si se extiende el contrato, podrá también Extender su permiso de Residenceencia. Para ello, sin of embargo, deberá concertar otra cita con la oficina de extranjería, y volver a pagar para obtener su permiso. Tenga dinero y paciencia No se olvide que todo esto cuesta dinero. Al precisionio todo será gasto, porque necesitará medios suellowes para alquilar un apartamento, pagar una garantía al doño (normalmente, por un is equivalent to tres meses de arriendo) y otros asuntos menores. Tenga presente este dato en sus calculos, para que no se Vaya a quedar desfinanciado a mitad de camino. Si todo sale bien, la inversión valdrá la pena y será recuperada con creces. Para su primer permiso de Residenceencia, lleve consigo 100 euros, da igual si and a vivir en Bonn o en Stuttgart, y cada vez que deba Extender la validez del documento, tensrá que pagar 90 euros. Una vez solicitado y otorgado el permiso de Residenceencia, tardará hasta seis semanas en llegar a sus manos. Enfrentarse al alemán ya los funcionarios es el primer gran desafío. Una vez que todo esto esté listo, puede iniciar los trentic para que su quen se venga a vivir con usted, un proceso que se llama de “familiar renificación”. Sí, habrá que repetir el proceso, pero al menos ya terá Experiencia en ello . Es importante saber que todo el proceso de llegada exige una enorme cuota de paciencia y fortaleza brain. El cambio suele ser root, los trearies son engorrosos y no es descabellado fantasyinar que el nanimo pueda decaer en la lucha. Por eso, no es mala the idea of ​​buscar ayuda entice compatriots o conocidos que ya hayan pasado por lo mismo. Esto es importante porque la lista de procedureimientos no acaba acá: habrá que abrir una cuenta bancaria e inscripirse en el seguro médico. Además, es probable que usted desee tener conexión a internet en casa y comprar un móvil, todos trentic que suponen un grado de estrés para el Recogén llegado. Por todo ello, no se olvide de dos pequeños detalles: el invierno es frío y oscuro, y hablar alemán es muy importante. Mientras mejor hable, mas raido y sencillo será tratar con lose funcionarios. Después de todo, en Alemania se habla … alemán. Trucos para postular a un empleo en Alemania SI: Postule solo a trabajos realistas Lea la descripción de la oferta y asegúrese de que con sus deseos. Si receives salió de la escuela, there is no rule of a single champion. Pero ojo, tampoco menosprecie sus kialidades. Las compañías suelen estar abrumadas con seduce y has no dedication Más de cinco minutos a cada una de ellas. Si no ven que las Aspitraciones del postulante coincides with la realidad, su currículo terminará en la basura.

Trucos para postular a un empleo en Alemania NO: Enviar aplicaciones is incomplete Asegúrese de incluir todo lo que se solicita en el anuncio labral. Siempre tenga todos sus papeles ordenados y listos para no perder tiempo buscando algún documento extraviado. Lo mas can occur es que le exijan una carta de presentación, un currículum, referencencias y copias en pdf de varios Certificados, como el escolar, high school diploma, y ​​otros documentos que demuestren sus kialidades.

Trucos para postular a un empleo en Alemania SI: Cumpla con las convenciones Aunque la creatividad suele ser buena, or algunas convenciones alemanas que conviene tener en cuenta, como por ejemplo incluir en su presentación la fecha de nacimiento, estado Civil y -la Más Controlvertida- una fotografía. Las fotos tienen una larga tradición en los currículos alemanes. Si bien ya no son un co gai, la verdad es que a los profesionales de Recursos Humanos les encantan.

Trucos para postular a un empleo en Alemania NO: Enviar las aplicaciones a nadie en specificto There is no envíe sus documentos “a corresponding quien” o “estimate señor, estimate señora”. Summary el trabajo deionary la compañía a la que postula y al menos encontrar el nombre del jefe de recursos humanos. Eso muestra iniciativa. Use el sitio web de la empresa o sitios como LinkedIn o XING para conseguir lo que busca. También asegúrese de poner la dirección de la compañía en su carta de solicitud.

Trucos para postular a un empleo en Alemania SI: Use el Corrector ortográfico Esto es algo que nunca está de mas enfatizar: ¡use el Corrector ortográfico! Es fácil, gratuito y no quita nada de tiempo. Algunos startedamentos de personal ven en los errores ortográficos una forma simple de descartar postulantes. Otros son ligeramente mas comprensivos, pero da muy pésima impresión un texto mal escrito, especialmente cuando otros postulantes sí activaron el Corrector.

Trucos para postular a un empleo en Alemania NO: Hagalo solo Pida ayuda y consejos, especialmente si usted no es germanoparlante nativo. Pídales a sus amigos que revisen lo que está enviando y sea Collectptivo con las ideas que le propongan. Incluso si su CV está en inglés, la carta de presentación debería estar en alemán. Los empleadores seguramente adivinarán que Recogbió ayuda, pero también descubrirán que a usted el empleo le importa de verdad.

Trucos para postular a un empleo en Alemania SI: Sea auténtico Ideas Mentir en las postulaciones es una mala. Sea auténtico y creativo. El merado labral alemán poco a poco acceptta un enfoque menos formal sobre la presentación de los trabajadores. Los tatuajes, advise y pantalones cortos antes eran unacceptable. Hoy incluso Policías muestran sus tatuajes sin problemas. Estos cambios tienen que ver con la digitalización y la falta de personal cualificado.

Trucos para postular a un empleo en Alemania NO: Sea is inconsistent Preocupese de que el formato de su currículo y carta de presentación sean coherent. Esto es: que tengan el mismo tipo de letra, interlineado, encabezados … en fin, todo. Es lo primero que ven los reclutadores y, por lo tanto, será la impresión inicial. El contnido también debe ser matches: fechas, lugares, etcétera, todo debe match. En chung es mejor enviar demasiado que muy poco.

Trucos para postular a un empleo en Alemania SI: Cuidado con lo que publica en red sociales Esta es una importante lección de vida, porque aún muchas personas publican fotos donde aparecen borrachos o enlazan páginas donde se ofrece material inapropiado. Solo piense qué diría su jefe si viera esas cosas. Además, recuerde factizar sus perfiles en las red y mostrar siempre una imagen posva, que deje claro que usted es el candidato apropiado para los trabajos a los que postula. Automan: Timothy Rooks

Deutsche Welle es la emisora ​​internacional de Alemania y produces periodismo independently with 30 idioms. Siganos en Facebook | Twitter | YouTube |

