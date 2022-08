Guatemala registerró en los primeros ocho meses de 2021 un incremento en los homicidios, las extorsiones y los robos de vehículos en relación con el mismo período de 2020, según un informe presentado este miércoles (September 22, 2021) by la Organionesacinamental Centro Sociales (CIEN). De acuerdo con la entidad, entre enero y agosto de 2020, el país centroamericano reportó 1,676 asesinatos, mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron 1,808 los homicidios reportados. Ello agenta 133 muertesolenceas Más durante el presente año, es decir 8% de aumento en 2021, explicó en su presentación una de los analistas del centro de penamiento, Walter Menchú. El startamento de Guatemala, que incluye la capital, es el que mas muertes mosses registerró en los primeros ocho meses de 2020 (526 homicidios) y también en el mismo período de 2021 (685), en comparación con los otros 21 departure territory . El informe también revela que el municipio de Guatemala (dollars) es el Másolenceo de los 340 que municipio de la nación centroamericana. La urbe metropolitana pasó de 235 asesinatos en los primeros ocho meses del año pasado a 317 en 2021. Los datos de la presentación del CIEN tienen como base las estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC). Guatemala es una de los 15 países Más wildos del mundo, según índices de organsmos internacionales, y solo en la última década ha contabilizado Más de 60,000 asesinatos, de acuerdo con cifras of Justicees. ama (efe, el periódico)

