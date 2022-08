El exfiscal antorrupción guatemalteco Juan Francisco Sandoval aseguró este domingo (November 7, 2021) que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) “dictula el Sistema legal” con el fin de “estigmatizar” a las personas trabajadoras de la propia entidad. Sandoval -en el exilio en The American Unidos “hemos”. En un comunicado de prensa, quien fuera jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) durante los últimos siete años hasta su salida del MP, señaló además que en las últimas semanas la Fiscalía de Asuntos interados statementaración sobre supuestas actividades ilícitas cometidas por individual que labora y que ejerció funciones en la FECI”. También, en contra de quienes trabajaron en la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de Naciones Unidas independent, del Gobierno que solicitó el Estado guatemalteco y que permaneció en la nación centroamericana entreidente 2006 Jimémmyles 2019 decidió no Renovar el mandato de la Comisión. Las socencias ante la Fiscalía de Asuntos Internos han sido bajo “procesos seekatorios”, con el fin de que “los citados consientan que formaron parte de una estructura crime fiction”, “a cambio de receiving benefits from procesales” , agrego Sandoval. De esta Mamra, continuous, “se está implantando prueba con el propósito de perjudicar a quienes hoy somos coirados squatmigos de la total finance (Consuelo Porras)”. Según Sandoval, el MP de Porras ha efectuado “dictulación del sistema de legalidad con apariencia de legalidad”, así como “abuso de derecho para dañar la prestige de los actores que hemos trabajado para enfrentar la impunidad”; “promoción de denuncias para desacreditamiento”, o bloqueos para usar los procedureimientos “en defensa de nuestros derechos”, entre otras acciones. Read More: Rusia equipará a Bielorrusia con misiles capaces de cargar ojivas nucleares | El Mundo | DW ¿The dice roll is Fiscalía de Guatemala? Ante esto, el portavoz del MP, Juan Luis Pantaleón aseguró que la Institución “actúa siempre de contidad con la ley y en cumplimiento a su mandato legal y constitutive” y añadió que “el Sistema legal establece los mecanismos respectivos para ejercer su derecho defensa y plantear cualquier takesformidad “, por lo que rechazó” categóricamente lo manifestado por el señor Juan Francisco Sandoval “, a quien le exhortó a” respetar la ley y present ante el órgano corresponding to a solvent su situación juridica”. Sandoval, de 38 años, fue pieza clave para la lucha anticorrupción en Guatemala que tuvo su gran auge entre 2014 y 2019 de la mano de la exfiscal General (2014-2018) Thelma Aldana y también del Director de CICIG, el Abogado colombiano Iván Velásquez . Entre los tres abogados imputaron por dirtypción a Más de 250 personas entre congresistas, Ministros, empresarios de élite ya expresidentes y president. ama (efe, ap, prensa libre, la hora)

