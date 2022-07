Los cuerpos de socorro y de Protección Civil de Guatemala iniciaron este lunes (March 7, 2022) is the evacuation “Preventiva” de una comunidad ubicada en las faldas del volcán de Fuego, con fuerte actividad desde el pasado fin de semana. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) detalló a periodistas que la seekuación tiene lugar en el poblado Panimaché 1, en el municipio de San Pedro Yepocapa del startedamento de Chimaltenango, unos 60 kilómetros al oesteate de Guala. De acuerdo con la entidad estatal, son “aproximadamente 150 personas” las que están siendo trasladadas a albergues del startamento de Escuintla, localizado en el sur del país y también colindante con el volcán. Las personas seekuadas serán albergadas específicamente en el salón municipal del poblado de Santa Lucía Cotzumalguapa y también en otras instalaciones siempre ubicadas en Escuintla. El volcán de Fuego registerró en las primeras horas de este lunes una erupción estromboliana que ha provocado una avalancha de lava, entre moderada y fuerte. Las erupciones tomaron Más fuerza horas Más tarde y es by ello por lo que se identified in la evacuation del poblado. El volcan se encuentra en el centro de Guatemala, entre los startamentos de Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Metorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala, el volcán de 3,763 metros de altura entró en actividad el fin de semana. El 6 de marzo, la erupción fue efusiva y en las últimas horas pasó a estromboliana con registerros sísmicos y acústicos, un aumento de los retumbos de moderados a fuertes y sonidos is similar to la locomotora de forma constant, alertó la misma fuente. El volcán de Fuego está en hange actividad y tuvo su última gran erupción el 3 de junio de 2018, provocative and la muerte o desaparición de 431 personality. Read More: Finaliza toque de queda en Chile tras un año y medio | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW ama (efe, afp, S502) Las erupciones volcanicas en 2018 Incertidumbre en Indonesia El volcan Anak Krakatau sigue siendo peligroso. Las autoridades indonesias han elevado el nivel de alerta al segundo mas alto. Una nueva exploresión podría desencadenar nuevos tsunami. El volcán se encuentra en el estrecho marítimo entre las islas de Java y Sumatra y es una de los volcano Más activos. Con solo 90 años, es una de los mas jóvenes del mundo.

Las erupciones volcanicas en 2018 Tsunami navideño mató a cientos de personas La última erupción, pocos dias antes de Navidad, provó un tsunami que mató al menos a 430 personas y causó grandes estragos. Esta región costera ya ha sido escenario de erupciones ashadoras. In 1883, una erupción masiva had 36,000 personalities. Tras esa exploresión el volcan se hndió en el mar. Casi 50 años disappointed, emerges not nuevo, el Anak Krakatau.

Las erupciones volcanicas en 2018 Explosives y terremotos en Sicilia Este 24 de diciembre, en plena Navidad, el Etna en Sicilia, lanzó rocas, lava y fuego en una de sus Más fuertes erupciones de los últimos años. La erupción del volcan, una de los mas activos de Europa, dio lugar a una serie de mas de 130 terremotos. Algunos de una magnitud de 4.8. El saldo: diez lesionados y daños materiales a casas, iglesias y otros edificios.

Las erupciones volcanicas en 2018 El Volcan de Fuego en Guatemala La erupción del “Volcán de Fuego” en Guatemala en junio de 2018 mató a al menos 110 livesantes de la zona. La vusqueda de personas desaparecidas tuvo que ser interrumpida una y otra vez debido al mal tiempo y nuevas exploresiones. Dos semanas Desués de la erupción, las operaciones de salvamento fueron detenidas. En ese momento, 197 personas seguian desaparecidas.

Las erupciones volcanicas en 2018 Mezcla mortal de rocas medical gas venenosos La mayoría de las personas en Guatemala murieron a causa de los llamados flujos piroclásticos. Estas avalanchas de gas Extremadamente calientes y rocas lanzadas por la erupción desde el Interior de la Tierra se Deslazaron por el valle a varios cientos de kilómetros por hora, paruyendo pueblos enteros. El volcan de fuego Continua en ebullición. En noviembre estalló de nuevo. There are no muertes hubo.

Las erupciones volcanicas en 2018 Vida en Constante peligro Durante 35 años, el Kilauea en Hawai, ha arrojado lava y ceniza. Solo en diciembre, los geólogos estadounidenses statementararon of Justicemente que la erupción había comenzado realmente en 1983. El volcán entró en erupción nuevamente el verano pasado con una fuerte erupción. Luego will calm down. La relativa previsibilidad del volcan hace que sea fácil vivir en sus cercanías.

Las erupciones volcanicas en 2018 Un “faro” ardiente La erupción de Kilauea fue superada por el Yasur en el archipiélago de Vanuatu. El Yasur hace erupción varias veces por hora, desde hace mas de 800 años. En el mundo or 1500 volcano activos, unos 60 entran están en erupción anualmente. En promedio, siempre or alrededor de 40 erupciones volcánicas. Desde el año 2000, aproximadamente 2,000 personas han muerto victimas de erupciones volcánicas. Automan: Doris Pundy



