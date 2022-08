Guatemala decreta nuevo estado de calamidad por la pandemia | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW

Guatemala decretó nuevamente este jueves (September 2, 2021) el estado de calamidad que incluye un toque de queda nocturno para Contener el repunte de contagios de COVID-19 atribuido a la variante delta y lambda, con los hospital al borde del colapso. “Esta noche (del jueves) tomamos la Decisionión de solicitar al pleno del Congreso, un estado de calamidad pública que nos allowa, dentro del marco legal, perform emergency medidas y necesarias para Contener el avance de la pandemia por COVID-19” , dijo el mandatario el Presidente Alejandro Giammattei, en cadena nacional. El mandatario explicó que la Decisionión, que regirá por un mes, se tomó en Consejo de Ministros, atendiendo las recomendaciones enviadas por la Comisión de Salud del Congreso, Expertos médicos y especialistas independent. Toque de queda La medida restringe varios derechos consucionales como la libre locomoción. Además prohíbe todas las actividades deportivas con presencia de público y social reunion realizadas con fine de celebración o conmemoración como bodas, fiestas, discotecas y conciertos. Las actividades deportivas, artísticas, education, religion, entre otras, deberán realizarse 100% en virtual modalidad, agregó. Language El toque de queda regirá desde las 20H00 (02H00 GMT delÍa siguiente) a domain las 04H00 (10H00 GMT) del otro dia y entrará en vigencia a partir delábado. Ahora el Congreso unicameral -controlado por el of Justiceismo y sus aliados- tensrá tres dias para aprobar, randomar o modificar el estado de calamidad. Confirman presencia de seis variantes En Guatemala están confirmadas seis variantes de covid-19, inluidas la delta y lambda, sigradas altamente contagiosas. El gobernante había decretado un estado de calamidad el pasado 13 de agosto, pero fue derogado por el Parlamento once dias Desués. Read More: Colombia no recibirá refugiados afganos ″en el corto plazo″, dice embajador | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW Hasta este jueves, Guatemala, de cerca de 17 millones de livesantes, suma 479,376 casos de COVID-19 y 12,098 muertos, en momentos que los contagios superan los 5,000 diarios y el Sistema de salud está prácticamente colapsado. jc (afp, La Hora, El Periódico, Prensa Libre)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Guatemala decreta nuevo estado de calamidad por la pandemia | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Guatemala decreta nuevo estado de calamidad por la pandemia | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “Guatemala decreta nuevo estado de calamidad por la pandemia | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Guatemala decreta nuevo estado de calamidad por la pandemia | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-08-18 03:54:47. Thank you for reading the article at Sguy.Net