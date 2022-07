El gobierno de Venezuela Remorá seis ceros al bolívar, moneda local golpeada por una altísima Inflación, e opensurará un nuevo cono cryptario, anunció el Banco Central este jueves (August 5, 2021). “A partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el bolívar digital, al aplicar una liftacoinaria que suprime seis (6) ceros a la moneda nacional. Es decir, todo importe moneyario y todo aquello expresado en moneda nacional se un milldirá entre (1,000,000)”, indicó el ente bancario en un comunicado. Tercera Reversiónosystemaria en 13 años, en medio de hiperinflación histórica La Decisionión, que consuye la tercera Reversiónosystemaria en 13 años, busca “secureitar” el uso del bolívar, golpeado por una Inflación acumulada de 264.8% entre enero y mayo, según el BVC. Un nuevo cono cryptario con cinco nuevos bilators de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares y una moneda de 1 entrarán en vigencia en esa fecha, detalló en Twitter el Ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez. La medida era esperada por Expertos en medio de una espiral Inflacionaria que cerró 2020 con 2,959.8% de Inflación acumulada y en 2019 con 9.585.5%, según datos del BCV. En las calles, es común escuchar a las personas hablar de “mile” en lugar de “millones” al momento de comprar bienes. El dólar estadounidense sustituye al bolívar En Venezuela, el efectivo en bolívares escasea y es common verbraas filas en los bancos. El bolívar terminó siendo sustituido por el dólar, que se ha converttido en la moneda de facto en el país. Cada vez es mas común que los precios en cualquier comercio estén feedbackjados en dólares y los pagos se hagan en divisas. Read More: La UE sigue sin reconocer los pasaportes COVID de la ASEAN | Coronavirus | DW En agosto de 2018, entró en vigencia el conocoinario real Desués de que el Presidente Nicolás Maduro anunciara el mes anterior la de cinco ceros al bolívar para “secureitar transacciones”. Ese conoosystemario se amplió by última vez en marzo pasado. Una década antes, en 2008, el fallecido Presidente Hugo Chávez (1999-2013) eliminó tres ceros al bolívar. afp / efe / rr

