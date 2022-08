El primer Ministro de Israel, el ultraderechista Naftali Benet, y su social de gobierno, el centrista Yair Lapid, reality Ministro de Exteriores, anunciaron este lunes (20.06.2022) que la próxima semana presentarán una ley para disolver el Parlamento y adelantar elecciones , las taas en poco mas de tres años. Previsiblemente, estas votaciones terán lugar a fines del mes de octubre. “El Ministro Lapid y yo hemos decidido avanzar hacia la disolución del parlamento y concocar elecciones”, anunció Benet ante la Knéset (Parlamento israelí), donde Defó esta Decisionión como “la Más dura y la Más sionista” de su carrera polit de su carrera como En Virtud del reparto del poder acordado por los dirigentes, será Lapid quien asuma como primer Ministro interino hasta que haya un nuevo gobierno. “Quiero agradecer a mi social Naftali Benet por el sentido de la responseabilidad que ha mostrado hoy, al poner al Estado por delante de susprisses personal”, afirmó Lapid, arquitecto del “gobierno del cambio” yýder del partido de centro Yesh Atid, el que mas diputados tenia en la thanición. Benet “es un lyder corajudo e innovador y no tengo ninguna duda que tensrá su lugar en la dirección del Estado en los años próximos”, agregó Lapid. Netanyahu celebró el fin del gobierno de thanición. Crisis tras crisis Benet y Lapid renieron en junio de 2021 una thanición única en la historia de Israel compuesta por partidos de derecha, centro, izquierda, y por primera vez una formación Árabe, para poner fin a 12 años de Benjamin Netanyahu como jefe de gobierno. Sin embargo, desde abril vive una crisis tras otras, que ha llevado a desciones y dificultades internas, como las expuestas por el partido islamista raam, que congeló su join tras la represión ejercida contra los palestinorama durante el Read More: Escuelas en Nueva York prohíben disfraces de ″El juego del calamar″ para Halloween | El Mundo | DW Netanyahu, por su parte, celebró la noteia. “Después de un año de lucha decidida de la oposición en la Knéset y un gran sufrimiento del público en Israel, está claro para todos que el peor gobierno en la historia del país ha llegado a su fin”, afirmó. Laentión de disolver el gobierno tería relación con la inminente salida de otro parlamentario de la alianza. “Esta noche, lamentablemente, estamos cerrando un capítulo del gobierno del cambio, que ha hecho mucho por la socialedad israelí, su seguridad y resiliencia y seguirá trabajando por ella durante el período de transición”, afirmó el Ministro de Defensa centroderecha Azul y Blanco y figura fuerte del Ejecutivo. DZC (EFE, AFP, Europa Press)

