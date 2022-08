En los últimos dias, el Sol, cada vez Más activo a medida que su nuevo ciclo solar se hace mas evilo, ha estado vivo con una ráfaga de actividad, con manchas solares que escupen energygía magnética y liberaciones de partículas mama (CME). Ahora, según aseguran científicos, tras la detección de 17 erupciones solares procedureentes de una única mancha solar, dos de las kiales se dirigen directamente a la Tierra, deslumbrantes auroras boreales podrían iluminar los cielos del hasta el nornote. “Eyección de masa coronal canibal” Las dos erupciones dirigidas a la Tierra, libreadas por las regiones activas 12975 y 12976 del Sol el 28 de marzo, se han fusionado en una “eyección de masa coronal caníbal” y se dirigen hacia nosotros a 3,027,599 km/h. Según el Centro de Predicción del Tiempo Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, cuando se estrelle contra el campo magnético de la Tierra en la noche del 31 de marzo, el resultado será una potente tornga geomagnética G3. Las tormentas G3 se clasifican como torkingas geomagnéticas fuertes, lo que Nghia que la exploresión solar que se avecina podría llevar la aurora hasta el sur de Pensilvania, Iowa y Oregón, en Estados Unidos, según Informa Direct Science. Llegada inofensiva a la Tierra Se espera que la energygía de la torcea sea absorptionida inofensivamente por nuestro campo magnético, pero las grandes torngas solares siguen teniendo el potencial de causar estragos. Causality of Las Torceas G3 pueden “problemas intermitentes de navegación by satélite y de radionavegación de baja frecuencia”, según el SWPC. Por su parte, el Centro de Predicción del Tiempo Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), con sede en Estados Unidos, advirtió que podría productionirse una carga en la superficie de los componentes de los satélites, queument los satélites podría órbita terrestre baja y que podrían ser necesarias Correcciones by problemas de orientación. Read More: Brasil anuncia el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW “Pueden Producirse problemas de navegación by satélite y de radiofrecuencia de baja frecuencia, la radio HF puede ser intermitente”, dijo el NOAA en una Advertencia. Tormenta geomagnética destroys 40 satélites Starlink No es la primera vez que una torrenta geomagnética golpea la Tierra; la frecuencia de los fenómenos meteorológicos espaciales ha aumentado a medida que el Sol aumenta su actividad en su nuevo ciclo solar. Una tornga reciente, en febrero, envió 40 satélites Starlink SpaceX, de Elon Musk, de vuelta a la Tierra. Lasiona geomagnética fue el resultado de una eyección de masa coronal del Sol por una llamarada solar de clase M1 que duró unas kiatro horas. Anteriormente científicos han Además de que una aún mayor podría tener el potencial de paralizar Internet en todo el mundo. E importante recordar que el Sol no siempre juega bien con las Predciones. La CME podria llegar antes o Desués. También es posible que noractiveúe tan fuertemente con nuestro campo magnético como se predice. Editado by Felipe Espinosa Wang.

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Gigantesca erupción solar ″caníbal″ se dirige a la Tierra a más de 3 millones de km/h | Ciencia y Ecología | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Gigantesca erupción solar ″caníbal″ se dirige a la Tierra a más de 3 millones de km/h | Ciencia y Ecología | DW” It will help readers to be more interested in “Gigantesca erupción solar ″caníbal″ se dirige a la Tierra a más de 3 millones de km/h | Ciencia y Ecología | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Gigantesca erupción solar ″caníbal″ se dirige a la Tierra a más de 3 millones de km/h | Ciencia y Ecología | DW” posted by on 2022-08-11 19:40:03. Thank you for reading the article at Sguy.Net