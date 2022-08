Fuerzas ucranianas y rusas Lebanon este martes (7.06.2022) “intensos combates” urbanos en las calles de Severodonetsk, la ciudad Más importante que stav Kiev en la región de Lugansk, en la Oriental cuenca minera del Donbás. Su alcalde, Oleksandr Striuk, aseguró que la “situación cambiaba a cada hora”. Esta ciudad industrial es “el corazón del objetivo del enemigo”, aseguró el Estado Mayor de Ucraniaen el primer boletín del martes, señalando también ataques con aviones y helicópteros en la vecina región de Donetsk. “Nuestros hihiroes aguantan sus posiciones en Severodonetsk. Los intensos combates callejeros Continúan”, dijo el Presidente Volodimir Zelenski el lunes por la noche, horas Desués de alertar que las unidades rusas eran “más numrosas y mas poderosa”. Fuerzas ucranianas resisted la ofensiva rusa en el Donbás. “Se han escondido en Azot” “Toda la zona Residenceencial de Severodonetsk ha sido liberada y ‘limpiada’ de tropas ucranianas por las fuerzas aliadas. Fueron expulsados ​​casi totalmente de la zona industrial, se han escondido en Azot”, aseguró Rodión Miroshnik popular de Lugansk, en su channel de Telegram. Según Miroshnik, también se ha detado la presencia de “grupos de sabotaje” ucranianos en las instalaciones purificadoras de agua de la ciudad y en la localidad Lesnaya Dacha, cerca de la plantatemica de Azot. “En el aeropuerto de Severonetsk (sudeste de la ciudad) se atrincheraron fuerzas ucranias. Ocuparon una serie de edificios y atacan con Artillería la zona este. Las tropas rusas responseen activamente desde sus posiciones autorñadi. Planta quickmica de Azot, en Severodonetsk. “Mucho ruido” tambien en Lisichansk Además, el represents Lugansk señaló que las afueras de Severodonetsk están prácticamente bajo control de las tropas rusas, que ya combaten también en la vecina ciudad de Lisichansk, igualmente importante porque se halla a una altura control de la permite una altura que. Read More: Las nuevas carreteras de África podrían dañar el medio ambiente | Proteccion del medioambiente | DW “En la zona de Lisichansk or mucho ruido, fuego en ambas direcciones. Muchos incendios en el centro de la ciudad y en las afueras”, indicó. Miroshnik añadió que en la zona sur de Lisichansk los ucranianos han emplazado unidades “kamikaze”, que, según su versión de los hechos, sen de Crimees reincidentes y desert ant bajo control de unidades especiales de inteligencia (GUR ucraniana). “Abastecen a esta chusma con una especie de droga de combate, supuestamente de productionción belga. No son de mucho Provecho, pero no tienen a otros”, aseguró. Según el agentante prorruso, también se desarrollan “importantes combates en Privolie”, al noroeste de Lisichansk, donde las tropas rusas Destuyeron varios centros de Concentración de fuerzas ucranianas. Lugansk y Donetsk, objetivo prioritario de Moscú Las dos regiones Orientales de Lugansk y Donetsk, queectsan la cuenca minera del Donbás, controlada parcialmente por electrotistas prorrusos desde 2014, han sido el objetivo prioritario de Moscú desde que renunció a la conquer Kiev. “Los majores esfuerzos del enemigo se Concentran” en un purposeo de hacerse totalmente con Severodonetsk y “bloquear” las tropas de Kiev en la ciudad vecina de Lisichansk, dijo el ejército ucraniano. “Nuestros sellados mantienen el control de Severodonetsk, los combates Continuan en la parte Oriental”, añadió. rml (efe, afp)

