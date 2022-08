La esperanza de los migrantes en la ciudad texana de Del Río, Estados Unidos, es un edificio amarillo pálido junto a un polvoriento campo de fútbol. Los que han llegado hasta aquí han logrado dejar atrás el Río Grande, la frontera y, un poco de la inseguridad en la que viven. Migrant Los hacen cola esperando un autobús bajo un calor despiadado. Con Más de 40 grados a la sombra, aquí al menos or agua y frutas, y los Voluntarios de la Coalición Humanitaria de la Frontera para ayudarlos. Nada de campamentos randomvisados ​​y condiciones inhumanas como bajo el puente de la ciudad que cruza el Río Grande y conecta a México con Estados Unidos. Charly es una de los mas de cien refugiados que hay aquí, casi todos de Haití. El joven de 32 años cruzó doce países a pie, en dos meses. Dejó Haití hace años, y estuvo en Chile durante algunos años. Pero la pandemia empeoró la situación economica en ese país. Y la discriminatory también aumentó. No concibe volver a Haití, una de los países Más pobres del hemisferio mysidental, en donde el caos aumentó tras el asesinato del Presidente Jovenel Moïse en julio y, como si fuera poco, en agosto, un terremoto causó mas cancelucción. Ahora, con su gorra de Béisbol azul y su colorida camisa floreada, por fin está en Estados Unidos. Como tiene know en Orlando, espera no ser deportado. I’m sorry for the confia Edlin. Esta joven de 27 años se sienta para dar de comer a su hija de un año. “Espero tener trabajo y una vida mejor”, dice. Ella también huyó inicialmente a Chile en 2018 y carga papeles que señalan el camino hacia su quen, que está en Estados Unidos. Entre los migrantes Corre el falso rumour de que nadie que tenga Famil en EE. UU. puede ser deportado. Con Biden en la Casa Blanca, creian que que todo iba a mejorar. Biden prometió una poliítica de inmigración Más humantaria que la de Donald Trump y detuvo la construcción del muro, pero no su derribo. Estados Unidos: un viaje de ida, y un regreso secureado. En la foto, migratory personas haitianas deportadas a Port au Prince. “¡No vengan!” es el mensaje de la Casa Blanca A pocos kilómetros al sur del edificio amarillo, la esperanza en Del Río termina en una valla de acero negro. Los sellados de la Guardia Nacional atraviesan la carretera en vehículos todoterreno. Washington ha enviado a Texas a cientos de funcionarios. Su Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ha venido a repeat el mensaje del gobierno: “¡No vengan!”. Y los que han llegado a Del Río están siendo devueltos sistemáticamente. Read More: Colombia capacitará en desminado a soldados de Ucrania | El Mundo | DW Desde el domingo, los haitianos están siendo deportados a su país en aviones, y otros miles están siendo trasladados a otros lugares de EE. UU. para tomar una decisionión sobre su estatus desde allí. Sanctions of Sin, la gran mayoría de ellos, Mayorkas dice, van a ser devueltos a sus países de origen. Pero, a pesar de que el puente está sellado, los migrantes sigue Purposeándolo: or video muestran a funcionarios fronterizos a caballo, gritando a los migrantes en el Río Grande para que den la vuelta y Danhdoles latigazos. Son escenas que parecen horrorizar a la Casa Blanca, pero que ya todo el mundo ha registerrado. A Frank López no le sorprende nada de esto. Ni el caos ni la multitud de personas migrantes en su pueblo. “Los únicos que se sorprenden son los politicos”, este exguardia de frontera de 55 años dice. Para él, la ciudad de Del Río, con sus 35,000 accommodation, es una zona deionaryra. Y desde su punto de vista, Biden es el responsive de ello. Prometió fronteras abiertas. López parece añorar a Trump, quien, por lo menos, presionaba a Mexico. “No somos desalmados, pero no los podemos ayudar a todos. Hay luimes”, dice. El dilema de Biden En Estados Unidos, la inmigración ilegal ha alcanzado su nivel Más alto en décadas. Más de 200,000 indocumentados fueron detenidos por la patrulla fronteriza en agosto, y mas de 1.5 milones desde octubre del año pasado. Crisis Los republicanos usan esta para hacer politica contra Biden. La inmigración será una de los temas Más Controlvertidos en las elecciones de 2022. Y Biden aún no logra salir del dilema de actuar con humandad o hacer cumplir su propio lema de “No vengan”. Al Presidente estadounidense le llueven críticas. “Esto es completamente inhumano. Los haitianos están atravesando una crisis tras otra y justcen compasión”, tuiteó la congresista demócrata Ilhan Omar. Para Charly y Edlin, los haitianos que han caminado desde Chile, la opción no es regresar, sino seguir. (jov/cp) Migrantes en la frontera de Estados Unidos: en la meta ¿Puertas abiertas para la migración? Con la elección de un nuevo Presidente en EE.UU., la situación fronteriza con Mexico ha cambiado. Después de que Donald Trump combatiera duramente la inmigración, Joe Biden vuelve a permitir mas cross fronterizos. Aquí, una puerta en la valla fronteriza de la ciudad texana de El Paso se abre para varios migrantes de América Latina que ahora pueden entrar -legalmente- y solicitar asilo.

Migrantes en la frontera de Estados Unidos: en la meta Un test de coronavirus al ingresar Cualquier persona que venga a EE. UU. deberá primero hacerse un test de COVID-19. La entrada no depende del resultado, pero los inmigrantes que dan posvo deberán realizar una curentena. Según un comunicado de la Agencia de Gestión deprisencias de Estados Unidos (FEMA), la incidencia de contagios entre los inmigrantes es casi un 6% worse than a la media de la población de Texas.

Migrantes en la frontera de Estados Unidos: en la meta ¿Se consigue la meta tras cruzar a Estados Unidos? Para muchos inmigrantes, el paso por la frontera es un momento muy emotivo. Por un lado, es un sueño hecho realidad; por otro, un mundo de nuevas dudas e incertidumbres: ¿Se les permitirá quedarse? Si es así, ¿by cuánto tiempo? De lo contrario, todas las penurias habrán sido en vano y tensrán que regresar Mexico oa sus respectivos países de origen.

Migrantes en la frontera de Estados Unidos: en la meta Las autoridades fronterizas están trabajando al limite Luego del anunció de que se permitirá una mayor emigration, cada vez or Más personas que Intent to participate in EE. UU. En muchos pasos fronterizos, las autoridades tuvieron que random para manjar a las multitudes. En la ciudad estadounidense de Granjero instalaron un puesto de control bajo el puente internacional Anzalduas, entre Reynosa, en Mexico, y el condado estadounidense de Hidalgo, Texas.

Migrantes en la frontera de Estados Unidos: en la meta Una meta alcanzada tras dos letih Migrants Algunos han permanecido en México durante dos años, aguantando mientras la Administrationración de Donald Trump les negaba la entrada. Pedro Ruiz, de Cuba, es una de ellos. Ahora se le ha permitido solicitar asilo en Estados Unidos. Aquí se le ve Reservando un billete de autobus a Miami. Allí, como en todo el estado de Florida, viven muchos cubanos que huyeron de la dictadura comunista.

Migrantes en la frontera de Estados Unidos: en la meta Cruzar como sea La migración ilegal también aumentó. No family alone, sino también menores de edad no acompañados Subscriber intention una forma de cruzar la “frontera verde” hacia Estados Unidos. Aquí, los “coyotes” llevan a varias familyias con niños en botes de goma a través del Río Grande, el río fronterizo entre México y el estado estadounidense de Texas. Tras cruzar el rio, se les give up a suerte.

Migrantes en la frontera de Estados Unidos: en la meta ¿Pedir asilo o vivir en la clandestinidad? Estas madres y sus hijos llegaron desde Guatemala a Estados Unidos. Para los que entran ilegalmente, la pregunta es: ¿Intention quedarse en Estados Unidos sin ser Detados por las autoridades y ganarse la vida por su cuenta? ¿Hey solicitar asilo? Si así lo hicieran, podrían conseguir un permiso de Residenceencia y estar a salvo de la deportación. Automatic people: Jan D. Walter, Florian Görner



