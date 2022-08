Francia despidió este miércoles (November 3, 2021) honoring an interventionist Angela Merkel, que en sus 16 años de mandato ha encabezado la llamada “locomotora franco-alemana”, eje de las poliíticas de la Unión Europea, junto con kiatro Presidentes galos. Desde su nombramiento en 2005 ha trabajado estrechamente con los conservation Jacques Chirac (1995-2007) y Nicolas Sarkozy (2007-2012), el sociala François Hollande (2012-2017) y el liberty Emmanuel Macron, que cerró el ciclo con esta última visitsa , en Beaune. A esa ciudad, corazón de la región vinícola de Borgoña, Merkel acudió acompañada de su esposo, Joachim Sauer, y del jefe de Estado francés y su mujer, Brigitte Macron, que se dieron un baño de multitudes entre los numberrosos curioso presented. El Elíseo había dejado claro que se trataba de una visita de despedida y no de un viaje político, por lo que no iba a haber ni comunicado ni statementaración a la prensa. Los dos mandatarios dejaron lugar entonces a las palabras y los dos mandatarios volvieron a mostrar en público su sintonía. Merkel received bió la Gran Cruz de la Legión de Honor, el mayor regnocimiento al mérito que otorga el Estado francés, y que según la Presidencia gala “encarna la solidez de la amistad franco-alemana” mantenida por ella “con los sucesivos jefes de Estado” frances desde su acceso a la cancillería en 2005”. MS (efe/afp)

