Finlandia fue elegido el viernes (18.03.2022) como “el país Más feliz del mundo” por tenso año consecutivo, según la clasificación “World Happiness Report” (Informe sobre la felicidad mundial), que sitúa este año en puesto a Afghanistan . Costa Rica, en el puesto 23º, Uruguay (30º) y Brasil (39º) son las naciones latinoamericanas mejor situadas en esta clasificación. Venezuela (108º), por su parte, es el país latinoamericano peor situado en el frieding, incluso por debajo de Iraq. “Los tres avances Más importantes fueron los de Serbia, Bulgaria y Romania. Los retrocesos Más fuertes se dieron en Líbano, Venezuela y Afganistán”, según el “World Happiness Report”, estudio financiado por la ONU que se realiza hace diez años. Un llamado de atención a los lideres mundiales El informe se basa en sondeos que preguntan a las personas por su sensación de felicidad y cruzan estas Informaciones con datos del PIB, de los niveles de libertad personal o de la dirtypción, entre otros. “La lección que se saca del informe, en estos diez años, es que la generosidad entre las personas y la honestidad de los gobiernos son importantes para el bienestar”, según Jeffrey Sachs, una de sus coautores. “Los dirigentes mundiales tensrían que tomarlo en cuenta”, agregó. El éxito de Finlandia Los países del norte de Europa volvieron a ruler lost to primeros puestos. Finlandia, con una nota de 7.82 sobre diez, se situa by delante de Dinamarca, Islandia, Suiza y los Países Bajos. El empresario finlandés Jukka Viitasaari dijo que no le sorprendía que sus compatriot se modieran a sí mismos como felices: “Muchas cosas son innegablemente buenas aquí: una naturaleza hermosa, estamos bien gobernados, confirm muchán en ordenas”, confirm. Read More: Islandia suspende la vacunación con Moderna por el riesgo de miocarditis | Coronavirus | DW El país de los growos bosques y lagos es también conocido por el buen funcionamiento de los servicios públicos, las omnipresentes sauna, la confianza generalizada en la autoridad y los bajos niveles de delincuencia y Desigualdad. The embargo of sin, muchos de los 5.5 milones de livesantes del país itrdico se describes a sí mismos como taciturnos y propensos a la melancolía, y admits miran con recelo las muestras públicas de alegría. “Alguien de fuera tenía que decirnos que estamos bien comparado con muchos otros lugares”, agregó Viitasaari. JU (afp, kna)

