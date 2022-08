Filipinli kadınlar – DW – 23.08.2005

Filipinliler iş göçünde başı cekiyor. Dünya çapında 100 ülkede 7 milyondan fazla Filipinli hemşire, doktor, hizmetçi, denzci ya da zanaatkar olarak çalışıyor. Yurtdışında para kazanıp ülkelerinde geride bıraktıkları yakınlarına havale eden Filipinliler, aynı zamanda ülke ekonomisine de milyarlarca euroluk katkıda bulunuyor. Çoğu ülkelerindeki kötü koşullardan kurtuluşu yurtdışında aramış. Ancak iyi bir eğitim almamış olanlar, özellikle de kadınlar için bu arayış tuzaklarla dolu. Filipinli genç kadınlar, ajanslar aracılığıyla “denzaşırı sahne sanatçısı” adıyla eğlence sektöründe hizmet vermek üzere yurtdışına, özellikle de Japonya’ya gönderiliyor. Japon klüplerinde ve barlarında dansçı ya da şarkıcı olarak çalışıyor. Ancak bu, insan ticaretinin tek boyutu değil. Çoğu reşit olmayan Filipinli kızlar müşterilere satılıyor ve fuhuşa zorlanıyor. Yılda 80 bin Filipinli kız “denzaşırı sahne sanatçısı” olarak vize alıyor. Kaçının ‘sahne sanatçılığı, kaçının fuhuş yaptığı ise bilinmiyor. u daha reşit bile değil. Sahte kimliklerle yaşları büyük gösteriliyor. yi bir yaşam hayal Filipinler’de yaşayan pekçok insan için refah sadece bir hayal. Yıllardır süregelen ekonomik sorunların yol açtığı yoksulluk, işsizlik ve gelecek perspektifinin olmayışı, özellikle de taşrayı etkiliyor. Şimdiye kadar iki bayan cumhurbaşkanının görev yaptığı Filipinler, Asya’da ileri ülkeler arasında kabul edilse de cinsiyetler arasında eşitlikten söz etmek için hala çok erken. Filipinli kadınlar hala erkeklerin yarısı kadar ücret alıyor, yoksul ailelerde erkek çocuklar okuyabilsin diye kızların eğitimi feda ediliyor. Eğitimsiz kız çocuklarının iş bulabilmesi de giderek daha zorlaşıyor. Çoğu, vücudunu satmak dışında bu ikilemden bir çıkış yolu göremiyor. Yoksulluk fuhuşa itiyor Fahişelik yapan kızların tek ikilemi bu değil. Katı Katolik olan, fuhuşun yasak olduğu Filipinler’de aileleri ve toplum tarafından dışlanma korkusuyla yaptıkları işi gizli tutuyorlar. Ama diğer yandan, onları fuhuşa teş”vik edenler de bizzat aileleri. Read More: https://www.dw.com/tr/almanya/t-18986953 Pekçok Filipinli kız için fuhuşa giden yol büyük benzerlikler gösteriyor. Çoğu yoksul taşra bölgelerinde doğmuş, kardeşleri ile birlikte babasız yetişmiş, okula gitmemiş, daha iyi yaşam şartlarına kavuşabilmek için küçmük yaşlarda büyük. Önce yankesicilikle domainse ettikleri ufak tefek şeyleri satan, ama yetmediğini görünce fuhuşa başlayan kızlar. Fuhuş” özellikle yurtdışında karlı bir endüstri oluşturmuş” durumda. Şarkıcı ya da dansçı olarak bar ya da klüplerde çalışan genç Filipinli kızlar genelde Japonya’ya, son dönemde ayrıca Kore ve Malezya’ya gönderiliyor. Filipin ekonomisine katkı Filipinler ve Japon makamlarının ise geçmişte bu duruma hiç müdahale etmemiş olmaları dikkat çekici. Yurtdışında çalışan Filipinliler sayesinde, Filipinler ekonomisine her yıl milyarlarca euro akıyor. Filipinler’de fuhuş yasadışı, bar ve klüplerde açık giysilerle dans etmek suç sayılmasına rağmen fuhuş endüstrisi ülke gayrisafi milli hasılanın en büyük dördüncü kalemini oluşturuyor. Uluslararası baskı karşısında son dönemde ilerlemeler kaydedildi. Japonya, Filipinli sahne sanatçılarına vize sayısını büyük oranda düşüreceğini açıkladı. İki ülke, insan ticaretine karşı mücadele önlemleri açıklayarak, kontrollerin sıkılaştırılacağını, cezaların artırılacağını ve sivil toplum örgütleriyle işbirliğinin geliş.

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Filipinli kadınlar – DW – 23.08.2005❤️️”.Hope with useful information that the article “Filipinli kadınlar – DW – 23.08.2005” It will help readers to be more interested in “Filipinli kadınlar – DW – 23.08.2005 [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Filipinli kadınlar – DW – 23.08.2005” posted by on 2022-08-17 01:18:09. Thank you for reading the article at Sguy.Net