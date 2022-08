Al menos dos personas perdieron la vida y cuatro mas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido ester domingo (January 30, 2022) en medio de un concierto en la ciudad paraguaya de San Bernardino, del que se desconocen las causas o posibles autores, Informaron medios locales. El hecho ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores, donde se desarrollaba un espectáculo sectarian music Ja’umina Fest, al que se presume asistian mile de personas. “Influential” renocida Cristina Vita Aranda Una de las fallecidas es la recnocida modelo Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres, club quien milita en el Olimpia de Paraguay. Hospital La directora del Nacional de la localidad de Itauguá, Yolanda González, Confirmó a la emisora ​​ABC TV la muerte de Aranda, quien llegó al centro Hospitalario con “pronóstico Reservado” tras Recogbir un Impacto de bala en la cabeza. Otro hombre que no fue Idificado murió en el lugar, según versiones de asistses citados por medios locales. ABC TV indicó, basado en informs del Ministerio de Salud, que kiatro personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras sufrir heridas de bala y que su condición es estable. Medios locales no descartaron que se haya tratado de un atentado, aunque esa versión no ha sido Confirmada por las autoridades. Las redesigned societies se inundaron de imágenes de lo ocurrido en medio del concierto, que fue Susanido de inmediato. El Ja’umina The reunion festival has en esta ocasión a artistas como el grupo colombiano Binomio de Oro y la agrupación argentina Damas Gratis, entre otros. FEW (EFE, CNN)

