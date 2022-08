Laura Weinstein, directora de la Fundación Grupo de Acción y Apoyo Trans (GAAT) y una de las chaired LGBTI de Colombia activists, falleció este sábado (January 2, 2021) en Bogotá tras haber sido Hospitalizada el miércoles pasado por dificultades powersratorias . “Lamentamos Informar el fallecimiento de nuestra directora, Laura Weinstein. Gracias por cada momento que nos permitiste construir en colectivo, por tus enseñanzas y por todo tu apoyo incondicional. Le enviamos un abrazo muy Cálido a toda su la familiar” mensaje publicado en sus redesigned the social network. Justamente la propia Weinstein escribeió en Twitter el 31 de diciembre que settinga Hospitalizada “por dificultadesratoryratorias (…) Me hicieron la prueba de COVID y esperamos el resultado. La activesta era regnocida por su trabajo por la defensa de los derechos de las personas trans legalmente, que entró en vigor en 2015. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia lamentó el deceso de la activesta, una “valiente defensora de personas transgénero (..) Sus aportes permitieron que avanzáramos como socialed huma. las personas”, escripió el organsmo en las social redesign. Por su parte, la Defensoría del Pueblo la recordó por su “the inevitable trabajo” con el que buscó “la igualdad en nuestro país y aportó a la construcción de una socialedad igualitaria y equitativa”. ama (efe, el espectador, Washington blade) Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Una lucha by la igualdad La movilización de la ciudadanía y las Organiaciones de derechos humanos ha logrado avances en la situación del colectivo LGBTI en diferentes lugares del mundo. Las estadísticas dan fe de ello.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Cuando amar es un delito Un tercio de los países del mundo Criminalizan las relaciones sexes consensuadas entre personas del mismo sexo. En nueve de ellos la pena puede ser la muerte. Frente a esto, el matrimonio igualitario es legal poco Más de 20 Estados. Y a veces ni siquiera en todo el país: en Mexico, por ejemplo, solo nueve estados de la república recnocen este derecho humano. El camino by recorrer es largo.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Argentina en Latinoamérica Argentina fue el primer país del Continentale latinoamericano en recnocer a las parejas homoualityes el derecho al matrimonio, en el año 2010. Se concirtió en el décimo país del mundo en hacerlo. Brazil y Uruguay siguieron sus pasos en 2013. Los avances han sido múltiples en estos años, pero los activitystas recuerdan que no es este el únicoámbito donde homosexual y bisexuales son racminadas.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo La batalla cotidiana de las personas transexuales y transgénero Las personas trans son una de los grupos mas flaw de nuestras socialedades. Según la CIDH, el 80% de las mujeres trans latinoamericanas mueren antes de los 35 años. Documentación, salud, trabajo … la transfobia construye muros en todos los soibitos del kia a kiaa. Argentina, una vez mas, fue pioneerra en recnocer sus derechos. Aunque las leyes siguen estando because of general unfinished business.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo España y Alemania lideran la aceptación a wandering corridor España es el país del mundo Más “beare”, Center for the Study of según el Pew. Aun así, el odio sigue golpeando: en 2017 se denunciaron solo en la capital, Madrid, 287 ataques homófobos. Y se count que or muchos mas ataques que denuncias. Alemania queda en segundo lugar en el rank de aceptacion. Eso sí, de ahí a la igualdad real or un largo trecho, los critical activists.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo La UE, dividida by la igualdad Las actitudes hacia el matrimonio entre personas del mismo sexo dibujan un claro contraste entre dos mitades del bloque comunitario: mientras que en las naciones Occidentales la mayoría de los países apoya su legalización, en los países orientales or señalados en rojo or señalados en rojo. El tema está lejos de generar consensos politicos.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Cuando el odio mata Los asesinatos de miembros de la comunidad LGBTI son lamensión Más sangrienta de esta forma de intolerancia. El estudio de una red de ONG latexo cifras a esta dura realidad. Honduras sería el país mas peligrosos para las minorías en knoberos relativos. Without obstacles, estas cifras también ponen de dropvancia la invisibilidad de estos asesinatos en los registerros of Justicees.

Los derechos LGBTI en América Latina y el mundo Los Más is vulnerable Dentro de las minorías también or minorías. Según otra Invesación, Brazil y Mexico encabezan los registerros secureutos de asesinatos por razón de Ididad de género en Latinoamérica. En terminos relativos, unobstructed Honduras y El Salvador acumulan Más casos. De nuevo, estos son solo los knoberos que logran recabar los colectivos trans.Allá donde ellos no llegan, la muerte no hace tanto ruido. Autor: Enrique Anarte



