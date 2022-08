Fallece el cantante argentino Diego Verdaguer por complicaciones del COVID-19 | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW

Así lo Informó este jueves (January 27, 2022) su compañía discográfica Diam Music. “Conrilyuta tristeza lamento Informar a todo su público y amigos que papá el dia de hoy dejó su hermoso cuerpo para continuear su camino y creatividad en otra forma de vida eterna … Mi madre, yo y toda la familiar estamos sumergidos en este dolor . lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles “, expresó su hija, Ana Victoria por medio de un comunicado de prensa. Según detalla la nota, al cantante se le detó el virus del COVID-19 a Finales del año pasado y tuvo que ser Hospitalizado. Diego Verdaguer. Verdaguer falleció en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos y la Famil anunció que en ese mismo lugar será cremado. “Por el profundo dolor que ha causado su partida, su quen ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranilidad y recoverygimiento. Posteriormente Organiarán un acto público”, se agregó en el comunicado. Nacido en Buenos Aires el 26 de abril de 1951, bajo el nombre de Miguel Atilio Boccadoro Hernández, comenzó su carrera artística a los 17 años de edad con el nombre artístico de Diego Verdaguer. El cantante logró mantener una trayectoria music de Más de 50 años en donde desarrolló temas de éxito como “Chiquilla”, “Pájaro que comió, voló”, entre otros. Fue esposo de la también cantante argentina Amanda Miguel, con quien compartió su trayectoria artística al escripir en suggest grandes éxitos como “La ladrona” o “Él me mintió”. Sus raíces italianas marcaron su estilo music, así como su profundo amor por Mexico, ambos países Deferon la última etapa music que vivió el cantante. Read More: Venezuela aumenta salario mínimo en casi 300 por ciento | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW CP (efe, Excelsior)

