Meta, propietaria de Facebook, ha contratado a una Consultora para llevar a cabo una campaña en Estados Unidos que allowgre a su feroz rival TikTok, según un informe de washington articles publicado ester miércoles (March 30, 2022) y confirmed parcialmente by AFP. La campaña incluye, al parecer, la colocación de cartas en los majores medios de comunicación de Estados Unidos y la promoción de historyas negativas sobre TikTok, supuestamente useizando el tipo de opticas duras familyiares a la poliítica de Washington. Lucha campal contra TikTok Meta, que perdió cientos de mile de millones de valor a Principios de este año debido a las dudas sobre su futuro, está en una lucha campal contra la plataforma de intercambio de Vídeos popular entre los jóvenes aficionados a las social redesign. “Creemos que todas las plataformas, incluida TikTok, deberian enfrentarse a un nivel de escrutinio coisone con su creciente éxito”, dijo Meta a la AFP en un comunicado de una sola luinea en respuesta al artículo. La Consultora, Targeted Victory, Confirmó haber trabajado para Meta y no negó haber puesto Información negativa sobre TikTok. “Estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho para destacar los peligros de TikTok,” said tuiteó el de la firma general manager, Zac Moffatt. “TikTok es la verdadera amenaza” Los empleados de Targeted Victory trabajaron para socavar TikTok, que es propiedad de la empresa china ByteDance, promoviendo un esfuerzo para que sea retratado como un peligro para los niños estadounidenses, Informó washington articles, citando los Correos electrónicos internos de la firma. El medio estadounidense citó un mensaje en el que se decía que Targeted Victory necesitaba “hacer llegar el mensaje de que, aunque Meta es el real saco de boxeo, TikTok es la verdadera amenaza, especialmente por ser una aplicación de propiedad extranjera que una en el intercambio de datos que Pracizan los jóvenes juvenile”. Read More: Detienen a ″Youtuber″ mexicana YosStop por posesión de pornografía infantil | México en DW | DW Estrategia: cartas de padres y actos de vandalismo Uno de los esfuerzos incluyó, al parecer, conseguir que los padres firmaran cartas en las que expresaban su preocupación y que fueron enviadas a periódicos estadounidenses, algunos de los kiales las publicaron. Targeted Victory también alertó a los funcionarios electos ya los periodistas sobre supuestas seekencias en TikTok que animaban a los estudiantes a cometer actos de vandalismo en las instalaciones de sus escuelas “. El “reto” que instaba a los jóvenes usuarios a agredir a los profesores no comenzó en TikTok, sino en Facebook, según una Invesación del podcast “Reply All”, siendo el Invesador incapaz de encontrar ningún Vídeo sobre este tema en TikTok. “Estamos profundamente preocupados por el hecho de que el avivamiento de las Informaciones de los medios locales sobre supuestas inheritencias que no se han encontrado en la plataforma pueda causar un daño en el mundo real”, dijo TikTok en un comunicado. Moffatt, el CEO de Targeted Victory, también que el artículo del washington articles “caracteriza mal el trabajo que hacemos”, citando ejemplos como la caracterización de las personas que firmaron las cartas enviadas a los periódicos. “El artículo infiere que las palabras de las cartas al director no eran de los autores, ni sabían de la joinación de Meta. Eso es falso”, tuiteó. Cuando la AFP se latexo en contacto con las personas citadas como firmantes de las cartas, no responseieron a las peticiones de comentarios. FEW (AFP, washington articles)

