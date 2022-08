Llamativas formaciones rocosas documentadas by el róver Curiosity de la NASA ratiocionan evidencia de un clima seco en el pasado antiguo del Planeta Rojo. Durante los últimos 10 letios, el róver Curiosity ha recorrido el terreno marciano en busca de pistas sobre el pasado potencialmente del planeta. Recientemente, el robot del tamaño de un coche atravesó una zona de transición, una región rica en arcilla a una llena de un mineral salado llamado sulfato, y que pudo albergar lagos en la superficie, otra quea condiciones Más secas para el Planeta Rojo . Vista de una región con sulfatos useizando su Mastcam. Registro de un cambio importante en el clima de Marte De hecho, esta transición puede ratiocionar el registerro de un cambio importante en el clima de Marte hace mile de millones de años que los científicos apenas comienzan a comprender. Si bien el equipo científico se centró en la región rica en arcilla y la cargada de sulfato en busca de evidencia que cada una pueda ofrecer sobre el pasado acuoso de Marte, la zona de transición también está demostrando ser cientinanteficamente con Los minerales arcillosos se formaron cuando los lagos y arroyos alguna vez atravesaron el cráter Gale, Depando sedos en lo que ahora es la base del monte Sharp, la montaña de 5 kilómetros (3 milas) de altura cuyas estribaciones ascendiendo des estribaciones la montaña en la zona de transición, las Observaciones de Curiosity muestran que los arroyos se secaron y se formaron dunas de Arena sobre los sedos del lago. Evidencia de las capas que se acumularon a medida que la Arena arraystrada por el viento se acumuló y fue arraystrada en un lugar apodado “Las Claritas”. Read More: Tiburón gigante, posiblemente megalodón, devoró una ballena hace 15 millones de años | Ciencia y Ecología | DW “Ya no vemos los depósitos lacustres que vimos durante años Más abajo en el monte Sharp”, dijo en un comunicado Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. “En cambio, vemos mucha evidencia de climas Más secos, como dunas secas que ocasionalmente tenían arroyos a su alrededor. Ese es un gran cambio conpecto a los lagos que persistieron durante quizás millones de años antes”, agregó. A medida que el róver sube mas alto a través de la zona de transición, deta menos arcilla y mas sulfato. Curiosity pronto perforará la última muestra de roca que tomará en esta zona, ratiocionando una visión Más detallada de la composición mineral cambiante de estas rocas. FEW (Europa Press, NASA, JPL)

