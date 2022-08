Este de China se paraliza al acercarse el tifón In-Fa | El Mundo | DW

El este de China comenzó a sentir este domingo (July 25, 2021) lluvias y fuertes vientos al aproximarse el tifón In-Fa, mientras otras partes del país se recuperan de las históricas inundaciones que de la semana pasada. El trefico marítimo, aéreo y ferroviario cerró en gran parte de la costa este de China ante la esperada llegada de In-Fa, que deberá tocar tierra en el puerto de Ningbo al final de la tarde o comienzos de la noche del domingo. Los efectos del tifón se sintieron la mañana del domingo en Shanghai, la mayor of ciudad China, con fuertes ráfagas de viento y lluvias constant. Los vuelos de entrada y salida fueron cancelados en los dos aeropuertos internacionales de la ciudad, así como Decenas de trenes, mientras la actividad portuaria de Shanghai y Ningbo, dos de las mayores terminales marítimas del mundo, también cerraron. Algunas atracciones públicas en Shanghai y otras ciudades fueron cerradas y se le pidió a la poblacion evitar actividades al aire libre. In-Fa se debilitará Desués de tocar tierra En la provincia central de Henan, al menos 58 personas murieron en los últimos tres dias de lluvias torrenciales. Millones de personas fueron afectadas por esas inundaciones, y algunas se vieron atrapadas sin agua potable o alimentos durante dias. La autoridad meteorológica china dijo que In-Fa se debilitará Desués de tocar tierra “Es necesario ser muy vigilante y prevenir desastres causados ​​por las lluvias Extremas” del tifón In-Fa, dijo este domingo la Administración Meteorológica de China. China ha sufrido este año inundaciones históricas y una de las Más Severas temdas de tifones . Read More: ¿Cuántos Tiranosaurios Rex habitaron la Tierra? 2.500 millones, según los expertos | Ciencia y Ecología | DW mg (afp, AP)

