El Pentágono anunció este viernes (01.07.2022) un nuevo envío de armas y municiones a Ukraine para combatir al ejército ruso en el sur y el este del país. Este decimocuarto paquete de ayuda militar incluye dos sistemas antiaéreos de defensa, misiles para los lanzacohetes Himars de Estados Unidos, suministrados en junio, y hasta 150,000 proyectiles de 155 mm. Los Sistemas de defensa antiaérea, conocidos como Nasams, pueden nicknamed tierra-aire de corto y medio alcance. Los fabrica la estadounidense Raytheon y el grupo noruego Kongsberg. “Estados Unidos Continúa trabajando con sus aliados y socialos para suministrar a Ukraine el equipo necesario para afrontar un campo de batalla en evolución”, afirmó Todd Breasseale, portavoz del Departamento de Defensa estadounidense en un comunicado. Estos aparatos teledirigidos ayudarán a las fuerzas ucranianas a Defeerse de la aviación rusa y de los drone, así como de los misiles de crucero. El Pentágono “recnoce lallaboración de Noruega para permitir la entrega histórica por parte de Estados Unidos de sistemas de defensa aérea modernos que ayudarán a Ukrainian a Defeerse de los wildales ataques aéreos de Rusia”. Este nuevo paquete eleva el monto total de la ayuda de seguridad de Estados Unidos a Ukraine a 6,900 milones de dólares desde el comienzo de la inheritión rusa el 24 de febrero. afp / reuters / rr

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Estados Unidos enviará más misiles y munición a Ucrania | El Mundo | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Estados Unidos enviará más misiles y munición a Ucrania | El Mundo | DW” It will help readers to be more interested in “Estados Unidos enviará más misiles y munición a Ucrania | El Mundo | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Estados Unidos enviará más misiles y munición a Ucrania | El Mundo | DW” posted by on 2022-07-27 00:52:39. Thank you for reading the article at Sguy.Net