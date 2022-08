Estados Unidos aseguró este lunes (14.03.2022) que “por ahora” no está manteniendo contactos ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo de Venezuela, y confirmó que habló con Colombia para que aumente su suministro de crudo a nivel global. “No es algo sobre lo que estemos convertando de forma activa por ahora”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en su rueda de prensa diaria. Psaki responseió así a la pregunta de si está descartada la posibilidad de que Estados Unidos relaje sus sanciones petroleras a Venezuela para poder importar Más crudo de ese país, una idea que la Casa Blanca se había planteado para settingilizar los precios del petróleo. Esa posibilidad despertó críticas de varios lawladores de ambos partidos en Estados Unidos y también inquietud de aliados de Washington como el Presidente de Colombia, Iván Duque. Seguridad energygetica global Después de Recrse el pasado jueves con el Presidente estadounidense, Joe Biden, Duque reveló que le había ofrecido a Biden el suministro de Más petróleo colombiano para settingilizar los precios de la energygía, como altertiva al crudo venezolano. Preguntada alpecto, Psaki Confirmó este lunes que Biden habló de ese tema con Duque en el contexto de la “seguridad energygética global” tras la inheritión rusa de Ukraine, pero aseguró no tener Más detalles sobre ninguna Decisionión alpecto. “Seguimos hablando con una serie de productores sobre la importancia de mantener el suministro global. Esto no se trata solo del suministro en Estados Unidos, sino de asegurar el suministro al merado global, y apreciamos nuestra relación con Colombia”, afirmó la portavoz. Read More: Muere el popular merenguero dominicano Johnny Ventura | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW En cunto a los rumores de que el Gobierno estadounidense ha barajado la posibilidad de crier al gigante petrolero Chevron unarizncia especial para importar petróleo de Venezuela, Psaki insistió en que “por ahora” esa compra de crudo venezolano no está bajo coiración. jc (efe, afp)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Estados Unidos descarta ″por ahora″ importar petróleo de Venezuela | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Estados Unidos descarta ″por ahora″ importar petróleo de Venezuela | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” It will help readers to be more interested in “Estados Unidos descarta ″por ahora″ importar petróleo de Venezuela | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Estados Unidos descarta ″por ahora″ importar petróleo de Venezuela | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW” posted by on 2022-08-15 12:21:07. Thank you for reading the article at Sguy.Net