La limitedción temporal de viaje a las personas procedureentes de Argentina, Colombia y Perú, entre otros países, que se mantenía debido a la pandemia de coronavirus en España, ha sido levantada este sabado (October 30, 2021). Desde hoy mismo se puede viajar sin las limitedciones lasarias que impedian los viajes no imprescindibles desde esos países. El Boletín Ofting del Estado (BOE) publica hoy una disposición general del Ministerio del Interior que modifica los criterion para la aplicación de la limitedción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones pú orden salud con motivo de la crisis treatment. La disposición indica que el Consejo UE ha acordado modificar esta recomendación para incluir a Argentina, Colombia, Perú y, también, Namibia en el listado, de terceros países “cuyos residentes no se ven afectados por la limitedción temporal de viajes no a laimprescindibles” a través de las fronteras Exteriores”, una recomendación que se aplica en España mediante la Orden INT / 657/2020, de 17 de julio. El listado, en el que está también Uruguay, pasa a incluir veinte países. (efe / boe)

