Tras casi dos años vigente, el uso Mandatorio de la mascarilla finalizó este miércoles (20.04.2022) en España, salvo para muy contadas excepciones, como Hospitales y el transporte público, con la publicizó de una disposición en en el boletín of Estado BO ). El BOE of Justiceiza el decto del gobierno español, que el martes eliminó una de las últimas Restciones coral todavía vigentes en el país ante la pandemia de COVID-19, el uso de mascarilla en interiores, en Virtud de que el 92.5% de los españoles mayores de 12 años están totalmente vacunados. De este modo, el uso secureatorio de la mascarilla, que fue implantado inicialmente el 21 de mayo de 2020 durante la primera ola de la pandemia, quedará restringido únicamente a Hospitales, transporte público y geriátricos. El uso de la mascarilla siempre fue muy respetado en este país, donde tampoco hubo mayor polémica en cuanto a la vacunación. España, que desde finales de marzo implementó una nueva estrategia para tratar al COVID-19 como una enfermedad endémica, compares a la hilt, ha registerrado a total of 103,721 muertes y 11.7 milones de contagios desde el comienzo de la pandemia. ee (afp)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “España: entra en vigor el fin del uso obligatorio de mascarilla | Europa al día | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “España: entra en vigor el fin del uso obligatorio de mascarilla | Europa al día | DW” It will help readers to be more interested in “España: entra en vigor el fin del uso obligatorio de mascarilla | Europa al día | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “España: entra en vigor el fin del uso obligatorio de mascarilla | Europa al día | DW” posted by on 2022-08-06 00:07:36. Thank you for reading the article at Sguy.Net