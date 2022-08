Enfoque Europa En la región española de Castilla, los aficionados a la literatura tienen su lugar en el mundo: Urueña, un pueblo con unos 100 livesantes y ocho librerías. Así se purposea captar a turistas de todo el país y revitalizar la medieval villa.

Last, Steve Guy sent you details about the topic “España: el pueblo de los libros atrae a los turistas | Enfoque Europa – Países, gentes, destinos | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “España: el pueblo de los libros atrae a los turistas | Enfoque Europa – Países, gentes, destinos | DW” It will help readers to be more interested in “España: el pueblo de los libros atrae a los turistas | Enfoque Europa – Países, gentes, destinos | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “España: el pueblo de los libros atrae a los turistas | Enfoque Europa – Países, gentes, destinos | DW” posted by on 2022-08-15 03:13:22. Thank you for reading the article at Sguy.Net