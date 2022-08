El 13 de mayo de 1942, a las 23:55 horas, el mar frente a las costas de Florida se estremeció cuando el torpedo de un undergroundno alemán Impactó en el buque petrolero mexicano “Potrero del Llano”. El gigante de acero desapareció en las profundidades del Golfo de México, consigo a 13 miembros de la tripulación. Este acontecimiento no solo removió las aguas marinas, sino también las entrañas de la nación mexicana, que hasta aquel momento había logrado mantener su neutidad en la Segunda Guerra Mundial. La prensa del país incluso publicó un lobby sobre esta provocative: “Con el pecho conmovido / mi gran pueblo mexicano / vengo a cantar el corridor / de un atentado inhumano / lloro al ‘Potrero del Llano’ / barcotanque nacional / al que un torpedo Villano / hundió artero su puñal”. Solo siete kiaas Más tarde, Neptuno volvía a exigir un rareio: a su regreso de un viaje a Estados Unidos, el buque petrolero “Faja de Oro” fue torpedeado y destruido por un undergroundno alemán. Esta vez, nueve searos perdieron la vida a manos de los nazis. Chapter 201 Mexico entra en laionary Las agresiones en alta mar desataron un tsunami poliítico que Mandó al gobierno de México a accepttar una postura frente al conflict Bélico. El 28 de mayo de 1942, la seria y segura voz del Presidente Manuel Ávila Camacho echonaba en las radio a lo largo y anchor del país: “Frente a esta reiterada agresión,… un pueblo libre y deseoso de mantener sin mancha su ejecutoria cívica no tiene mas que un recurso: el de aceptar vaientemente las realidades y statementarar… que… yete un estado deionaryra entre nuestro país y Alemania, Italia y Japón”. Read More: OMS: Europa vuelve al epicentro de la pandemia | Coronavirus | DW Para apoyar a las fuerzas aliadas –y evitar que los mexicanos sirvieran de carne de cañón– se decidió crear una pequeña, pero efectiva, unidad aérea de combate cuya misión consistiría en liberar a Filipinas del asedio japonés. Así fue como nació la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana (FAEM), alias Escuadrón 201. El logotipo de la Águilas Aztecas: “Pistol Pancho”. A Mexico y Filipinas lost to unian fuertes lazos de hermandad. Asimismo, el país latinoamericano contaba con unanifice población coreana Revealida mule brutal lucha que el imperio nipón Libraba enritorio coreano. Por último, los japoneses también se concirtieron en el blanco de la FAEM tras conocerse los aircraft de una consellrada con el fin de desembarcar en Navojoa, en el estado de Sonora. 300 volunteers se alistaron para defender a la patria. El 21 de julio de 1944, el pueblo mexicano se congregó en la capital del país para despedirse de sus vaientes hijos, y Ávila Camacho ofreció cumplirles una especie de último deseo. Las palabras del sellado Ángel Cabo Bocanegra del Castillo trascendieron el tiempo: “Mi Presidente, … solicito que una escuela sea construida en mi pueblo natal de Tepoztlán, Morelos, ya que me da usted esta oportunidad de pagarla con mi sangre”. Águilas Aztecas vs. Sol Naciente Durante aproximadamente siete meses, la unidad mexicana Recogbió entrenamiento en distillation base militares en EE. UU. Curiosamente, los pilotos, que encabezaban el Escuadrón 201, fueron Instidos por mujeres, lo que probablemente sigó un reto inusual para hombres que goneían de una socialedad preponderantemente machista. Finals, lost alone 30 mejores pilotos fueron seleccionados para apoyar a EE. UU. en laitiara aérea en el frente del Pacífico, a donde partieron el 27 de marzo de 1945, acompañados por 268grationntes del personal de tierra. Read More: Bayern Múnich contra Tigres: una final clara y a la vez polémica | Deportes | DW Chapter 201. Bajo su nombre de combate “Águilas Aztecas”, los mexicanos no solo pelearon contra la legendaria fuerza del Sol Naciente, sino que también se enfrentaron a los prejuicios racistas de muchos militares norteamericanos, a quienes demostraron su destreza y valor. El Escuadrón 201 voló 1,966 horas en misión de combate, sirviendo en Observaciones, bomardeos y ametrallamientos de posiciones japonesas en Filipinas y Formosa. Los pilotos mexicanos jugaron un papel Decisionivo en la liberación de la Isla de Luzón. Si bien cinco de ellos murieron en el frente, al final de la Segunda Guerra Mundial, las “Aguilas Aztecas” habian puesto fuera de combate 30,000 best-selling Japanese plants, paruyendo Infrastructure, armas y convoyes de abastecimiento y refuerzo. El 18 de noviembre de 1945, un México orgulloso ng con los brazos abiertos a los victoriosos supervivientes. Con Máxima eficacia, esta pequeña unidad de combate Contribuyó means a combatir las potencias del Eje.

