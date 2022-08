Erdoğan’dan “Tam kapanma desteği” açıklaması – DW – 29.04.2021

Pandemiyle mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının ardından bu süreçte yapılacak yardımlar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bir açıklama geldi. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibarıyla hesaplara yatıracaklarını belirten Erdoğan, esnafa sağlanan bin liralık kira yardımının süresinin de 1 ay daha uzatıldığını söyledi. Program Yeni destekı KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni bir destek programı başlattıklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi: “Salgın sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş, ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler bu desteğe başvurabilecektir Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten fayranaca “ Erdoğan şartları taşıyan mikro veya küçük işletmelerin, 3 Mayıs’tan itibaren e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabileceğini aktardı. İş sözleşmelerinin fesih yasağının 30 Haziran’a kadar uzatıldığını da belirten Erdoğan, TESKOMB ve Halkbank aracılığıyla esnafa kullandırdıkları kredilerin taksit ödemelerini 1 Temtiartelerini Cumhurbaşkanı, taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin ödemesinin ise daha sonra tahsil edilmek üzere ödendiğini açıkladı. Erdoğan ihtiyaç sa mu ailelere hane başı verifylen bin liralık nakdi yardımı bin 100 liraya çıkartarak yeniden başlattıklarını, bunun için 2 milyar 540 milyon liralık bir kaynak tahsis ettiklerini anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Nisan saat 19.00’dan 17 Mayıs saat 05.00’e kadar Türkiye’de “tam kapanma” tedbirlerinin huygulanacağını açıklamıştı. Bu taxhler arasında sokağa çıkma kısıtlaması Uygulanacak. Market, bakkal, manav, fırın gibi yerler açık olacak. Şehirler arası seyahatlere zorunlu haller dışında izin verifylmeyecek. DHA, DW/SSB, TY © Deutsche Welle Türkce

