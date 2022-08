Los dinosaurs se movían en manadas y lo hacían mucho antes de lo que se penaba hasta ahora, según confirm it un estudio que ha analizado esqueletos parciales de estas criaturas y ha escudriñado con rayos el sur de Argentina. Los resultados publicados en la Revesta Scientific report indican la beingencia de un nido comunal y de Adultos que buscaban comida y cuidaban de sus crías, un comportamiento que pudo haber dado a estos animales una ventaja evolutiva, según los Invesadores. En el pasado, estudios habian demostrado que algunos de estos animales vivían en manadas. The embargo of sin, quedaba ridiente cuándo y coi apareció este comportamiento. Este nuevo hallazgo coira que los primeros dinosaur podrían haber livingo en colonias sociales hace 193 milones de años, es decir, 40 milones de años antes de lo revelado por otros registerros. Ilustración del Mussaurus patagonicus, junto a sus crías. Huevos de dinosaur embriones dentro A Principios de los 2000, un Equipo internacional de científicos encontró en Formación Laguna Colorada (Patagonia) un lugar de anidación deurusaurios de 190 millones de años de antigüedad que contenía esqueletos del “Mussaurus patagonicus de dinosaur” loropodomorfo dinosaur grand primes cuello largo). Uno de los elementos que podía arrojar luz sobre como vivían los primerosaurrios eran los huevos encontrados: “Es difícil hallar huevos fósiles, y mas aún encontrar huevos fósiles con embriones expro, ya que se necesitan, condiciones de l’Essitane Condiciones” Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina) y director de la traación. Los huevos pertenecían a una sola especie de dinosaur Tras un complejo viaje desde Argentina (no todos los gias alguien lleva huevos de crazyaurio como equipaje de mano entre Continent), Pol llegó a Francia, con 30 de los Más de 100 huevos encontrados en el yacimiento, con el fin de analizarlos sin destruirlos . Read More: México: entra en vigor ″Ley Olimpia″ contra el acoso digital | México en DW | DW La tomografía computerizada reveló embriones fosilizados de Mussaurus dentro de algunos de los huevos y demostró que todos estos pertenecían a un lugar de cría comunal de una sola especie de dinosaur. En paralelo, los Invesadores estudiaron el propio yacimiento y, basándose en los sedos, pudieron debucir que el lugar de anidación settinga situado en los Márgenes secos de un lago. Otra imagen de una de los huevos encontrados en la patagonia argentina. División by edades No aspect clave es que los esqueletos de dinosaurs no setting scatteros al azar por el yacimiento, sino que settingan agrupados por edad. Por ejemplo, los fósiles de crías se encontraban cerca de los nidos. Los Adultos y subadultos, en tanto, settingan frecuentemente asociados en parejas o solos, pero todos dentro de un Área de un kilómetro kiadrado. Paraminar la edad de los fósiles juvenile, los científicos realizaron estudios histológicos, es decir, cortaron una financial Lámina de hueso y Observaron el tejido óseo al microscopio: “Esta segregón por edades indices indices, un claruna apunta por su parte el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), que señala que vivir en manadas puede haber dado a Mussaurus ya otros sauropodomorfos” sociales “una ventaja evolutiva. “Identifier Se pudo que Mussaurus volvía año tras año al mismo lugar para formar estas colonias. Tenía una estructura de rebaño muy Organiada y este trabajo es el primer registerro de comportamiento social complejo en una especie primitiva de dinosaur”, concluye Pol. JU (efe, rtre)

Last, Steve Guy sent you details about the topic “Encuentran un nido con más de 100 huevos de dinosaurios en la patagonia argentina | Ciencia y Ecología | DW❤️️”.Hope with useful information that the article “Encuentran un nido con más de 100 huevos de dinosaurios en la patagonia argentina | Ciencia y Ecología | DW” It will help readers to be more interested in “Encuentran un nido con más de 100 huevos de dinosaurios en la patagonia argentina | Ciencia y Ecología | DW [ ❤️️❤️️ ]”.

Posts “Encuentran un nido con más de 100 huevos de dinosaurios en la patagonia argentina | Ciencia y Ecología | DW” posted by on 2022-08-10 22:01:03. Thank you for reading the article at Sguy.Net