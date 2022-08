Autoridades mexicanas encontraron la madrugada de este sábado (November 20, 2021) a los dos agentes de la Secretaría de Marina (Semar) secuestrados en Jalisco, en el mysidente del país, en represalia por la detención de la mujer de un capo del narcotráfico. Agents Los dos, un hombre y una mujer, aparecieron en Puerto Vallarta esposados ​​y amordazados, según acaba de confirmar la Fiscalía Estatal de Jalisco desués de que lo publicara la prensa local con imágenes difundidas en de socialica y meción. “Fueron elementos de lapolicía municipal quienes acudían a un servicio los que al pasar por el lugar se percataron de que dos personas se encontraban hincadas, con el rostro tapado y con aros aperinsores en sus manos”, explica el comunicado of Justice de la Fiscalía estado. Presuntos miembros del crimen Organiado secuestraron a los dos marinos, pertenecientes a la Octava Zona Naval, la noche del lunes cuando settingan en el estacionamiento de un centro comercial de Zapopan, en la zona metropolitana de Guadalajara, en espera que man de un alto mando . Tanto el Ejército como la Marina habían realizado amplios operativos de vusqueda durante kiatro dias en Jalisco y en, según la prensa local, su frontera con Nayarit. “Venimos de Guadalajara”, expresan ambos en un video en el que agentes de seguridad les piden Idificarse. El secuestro de los miembros de la Semar causó controversy nacional porque sameidió con el catcho en Zapopan de Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, lider del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades sospechan, según filtraciones a la prensa, que el secuestro de los marinos estaría relacionado con el startedo de González, y habría sido orquestado by Laisha Michelle Oseguera González, hija del Mencho, y su parezndo affection Gu Christian Fernazndo. La esposa del Mencho, detenida por operación de recursos de procedureencia ilícita, fue catchada en el mismo centro comercial donde fueron secuestrados los marinos. Read More: Laboratorio argentino entrega un millón de dosis de la vacuna Sputnik V | Argentina | DW El Mencho, una de los Crimees Más buscados en México y Estados Unidos, lidera el Cártel de mayor crecimiento, expansión y una de los mas evilos dentro del país. El CJNG ya ha orquestado otros atentados contra autoridades mexicanas, como el ataque en junio de 2020 contra Omar García Harfuch, jefe de la Policía de Ciudad de México, donde tiradores del Cártel dispararon contra él en una ma de las zonadas . lgc (efe/universal/fiscal.jalisco) Con sede en la ciudad de Guadalajara, el grupo CJNG opera en al menos 24 de los 32 estados mexicanos y Distributionuye grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo a Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta.

