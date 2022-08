Actualmente los Pierciengs en el ombligo o la nariz no son nada del otro mundo. ¿Qué or de aquellos ubicados en zonas symbol? El profesor de Psicología en la Facultad de Medicina de Hamburgo, Erich Kasten, en su libro “Body Modification” trata, entre otras cosas, lo que impulsa a la gente a modificar su cuerpo a través de los piercing. Piercings icon “Estudios han demostrados que en specific las mujeresensan el abuso sex con un pierced genitals”, dice Kasten, porque asumen el control de susnitales y los adornan. En la zona ínima, los mas comunes son los piercings en los labios vaginales. Esta región del cuerpo es por sí misma riesgosa pues alberga muchas bacterias gracias a sus condiciones de temperatura y humedad, de tal forma que una perforación podría ser ideal para que los gérmenes puedan penetrationrar en la piel. El riesgo es mayor si la persona sufre de inmunodefaultencia, by ejemplo. perforacion de pezon En los hombres de igual forma beinge un amplio rango de posibilidades: ya sea con anillos a lo largo del pene o piercings en los testículos. Un caso Extremo es el llamado “King-George-Pichuan”: un anillo que atraviesa el routee y la uretra con el posible riesgo de dividir el runningo urinario debido al bloqueo de la orina. Esto en ocasiones puede originvar en infecciones que deben ser tratadas con antibióticos, explica la doctora Christiane Bayerl, directora de la Clínica de Dermatología y Alergología de Wiesbaden. Addicion al piercing Todo comienza con un pierced en el ombligo, Desués una Más, Desués otro Más grande en elárea íntima y así hasta casos Extremos de 20 o 30 anillos alrededor de los testículos. Kasten también menciona que algunas mujeres exageran buscando ensanchar los labios de forma masiva y lo que comienza con la intención de embellecer cierta parte del cuerpo, puede originvar rapidamente en un aspect patológico. Y es que la preferación causada por los piercing puede venir acompañada de dolor mientras de manra natural el cuerpo libera endorfinas para hacer frente a ello. De esta forma comienza una adicción, incluso al dolor. “El hombre es un adicto”, Kasten dice, y es mas propenso en condiciones cuando la redress con cierta satisfied, como en el caso de los pierced y los tatuajes, así se van concirtiendo en drogas . Un ejemplo es la división de la lengua. Lengua partida El siguiente nivel como forma mas inheritiva de modificación corporal es la división de la lengua en dos mitades, y se Observa con cierta Populararidad entre fanáticos del Botico. En muchos casos, dado que los doctores no la realizan, lo hacen ellos mismos o con ayuda de alguien Más. Read More: México: la línea 12 del metro, emblemática y controvertida | México en DW | DW La lengua partida en dos mitades como la de una serpiente Placer massage a traves del dolor Earrings La presencia de muchos puede esconder un trastorno psicológico o una desviación sex, dice Kasten. Sin duda también responsee a grupos sadomasoquistas, la cuestión es Defr si el sadismo y el masoquismo se catalogan como desórdenes psicológicos. Aquí el riesgo puede ser mayor en personas con trastorno de personalidad o comportamiento automatically destroys. En estos casos las personas no dudan en lastimarse con navajas de afeitar o algo parecido, lo que importa es sentir dolor como terapia para evadir cierto estado de Áimo o presión. Or personas que buscan placer a través de hacerse daño físico Camino libre para enfermedades infecciosas Las perforaciones en zonas íntimas están asociadas a un mayor riesgo de enfermedades por transmisión sex. Medidas de protección como el condón dejan de ser efectivas, pues se expone a ser dañado por el pierced. Para las personas con perforaciones en losnitales cualquier lesión puede originvar en sangrados e infecciones, y enfermedades como VIH o gonorrea son transmitidas Más fácilmente. Consecuencias a largo plazo Estadísticamente, son of pocos los efectos a largo plazo conocidos hasta ahora. En casos speculares se habla de infecciones y afectaciones a los nervios, que generalmente se presentan mucho Desués de la perforación. Los casos mas Severos como abscesos braines o Inflamación del corazón, son Extremos y muy raros. perforaciones inusuales en brazos o Piernas Donde si Es importante acudir a un establecimiento individual capado y con Experiencia en el tema. Incluso or algunos estudios de perforaciones muy profesionales que tienen surfaceo de Consultorio médico y trabajan con material nuevo y estéril. En estos establecimientos también prestan atención a la edad delosystemsado en hacerse la perforación. Es un tema de agreeimiento, incluso la perforación del oído. Asimismo, la Sociedad Alemana de Pichuan rechaza, en precisionio, la intervención en menores de 14 años, en adelante sequiere de la presencia de los padres en agreeimiento y Adtencia sobre los riesgos. Ocho consejos para proteger su piel del sol Evite el sol de mediodia Entre 11 y 15 horas no debería exponerse directamente al sol. Las radiaciones ultraa son las mayores en estas horas. Manténgase a la sombra, pero cuidado si tiene la piel sensible: la radiacionvioleta es Más débil en la sombra, pero permanece por la Reflexión de la luz solar.

