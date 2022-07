Elsa avanza hacia Florida convertido de nuevo en huracán | El Mundo | DW

La torna tropical Elsa se fortaleció este martes (July 6, 2021) al subir sus vientos Máximos a 120 kilómetros by hora y se concirtió de nuevo en un huracán mientras se aproxima a la costa noroeste de Florida, donde tocará tierra en la mañana del miércoles , Informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. El NHC indicó en su boletín de las 20.00 horas de Miami (00.00 GMT), que Elsa se encontraba a unos 165 kilómetros al sur-suroeste de Tampa, en la parte central del litoral mysidental de Florida. Según el pronóstico del NHC, Elsa se moverá “cerca o sobre partes de la costa oeste de Florida” esta noche y temprano en la mañana del miércoles y tocará tierra a lo largo de la costa norte del Golfo en la mañana “, para luego atravesar el jueves el sureste de Estados Unidos, sobre los estados de Georgia y Carolina del Sur, en busca de una salida al Atlántico. Elsa no será la primera torra en tocar tierra en Estados Unidos este año. Claudette Impactó en junio en Alabama, donde se registerró una lie de muertos enidentes relacionados, y Danny lo hizo en Carolina del Sur sin causar daños de importancia. De lost 67 apartments en que se chia el estado de Florida, 33 han sido statementarados en Emergencyencia, pero, como dijo el gobernador Ron DeSantis, no solo los lugares que están en el cono de trayectoria pueden sufrir las consecuencias de Elsa. La zona en Emergencyencia es la ribereña del Golfo de México, cuyas aguas Cálidas -22.8 grados hoy en Sarasota- actúan como flammable para los ciclones. Read More: Costa Rica dará gratis la ″pastilla del día después″ a mujeres | Las noticias y análisis más importantes en América Latina | DW El aeropuerto de Tampa, una ciudad del centro de Florida que está dentro de la zona puesta bajo vigilancia de huracán por el NHC, cerró esta tarde. jc (afp, efe)

